Servis şoförünün ezip "balkondan düştü" dediği Emre yaşam savaşı veriyor

"OĞLUM HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR"

Emre Kara’nın annesi Zeynep Kara, baba Abdurrahman Kara ve ailenin avukatı Kübra Demir Yıldız, öncelikli olarak minik Emre'ye dair doktorlardan gelecek olan güzel haberleri beklediklerini ancak adaletin de tecelli etmesini umduklarını dile getirdi.

Anne Zeynep Kara, oğlunun günlerdir yoğun bakımda yattığını ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, "Servis aracı ters yönden gelip oğlumu indirmiş, düz gelseydi oğlum arabadan inip direkt eve inecekti. Şu an oğlumun gözünü kaybetme durumu var. Sağlık Bakanlığından destek bekliyorum. Buradan Sayın Bakanımıza yalvarıyorum. Geç kalınmadan yavrumun tedavisi için ilgilensinler. İhmali olan herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Yavrumun biran önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Minik Emre’nin babası Abdurrahman Kara da "Kaza olduğunda Erzurum’da değildim. Sivas’ta çalışıyordum. Bana telefon geldi ve oğlumun düştüğünü söylediler. Apar topar Erzurum’a geldim. Kameralara baktığımda çocuğumu servis şoförünün ezdiğini gördüm. Üstelik yavrumu bir çöp torbası gibi kaldırıp bahçeye bırakıp kaçmaya çalışmıştır. Benim oğlum hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gözünü kaybetme durumundan bahsetti doktorlar. Sağlık Bakanımıza yalvarıyorum. Lütfen yavrumun tedavisi için Ankara’ya götürsünler. Yavruma daha fazla birş ey olmasın. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Bu konuda ihmali olan herkesten şikayetçiyim"dedi.