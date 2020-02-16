16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hak-İş Konfederasyonu, okul servis şoförlerine "mesleki yeterlilik belgesi" uyarısında bulundu.arı uyarısında bulundu.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) 2006'da nitelikli insan kaynağının oluşması için kurulduğunu anımsatarak, Hak-İş'in, işçi temsilcisi olarak 14 yıldır MYK yönetiminde yer aldığını söyledi. Konfederasyon bünyesinde 2012'de kurdukları Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezinin (MEYEB) ardından MYK ile ilişkilerini daha da güçlendirdiklerini ifade eden Arslan, mesleki yeterlilik belgesi verme ve sınav düzenleme yetkisi olan MEYEB'in, kurulduğu günden bu yana 10 binlerce çalışana belge verdiğini bildirdi.
'ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ'
MEYEB'in; okul servis şoförü, köprülü vinç operatörü ve çelik kaynakçısının da aralarında olduğu 10 meslekte sınav düzenleyip belgelendirme yaptığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: "Resmi Gazete'de 25 Kasım 2017'de yayımlanan 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği' ile mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olan meslekler arasına okul servis şoförleri de eklendi. Düzenlemeye göre, 3 Eylül 2020'den itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor. Tüm servis şoförleri, söz konusu tarihe kadar belgelerini almalı. Bu 18 milyona yakın öğrencimizin evden okula, okuldan eve güvenle gidip gelmesi için çok önemli."
TOBB VE TESK İLE İŞ BİRLİĞİ
Arslan, okul servis şoförlüğünün en kritik mesleklerden biri olduğunu vurgulayarak, mesleki yeterlilik belgesiyle servis şoförlerinin daha eğitimli ve işlerinde daha yetkin olacağını anlattı. Hak-İş bünyesindeki MEYEB'in sahip olduğu güçlü altyapıyla okul servis şoförlerine belge vermeye başladığına değinen Arslan, bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile iş birliği içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.
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