Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı ile Köse Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi.
İddiaya göre Köse Sokak´tan bulvara bağlanan K.B. idaresindeki servis minibüsü ile bulvar üzerinde seyir halinde olan T.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu servis minibüsü şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü T.A.´yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.