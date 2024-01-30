Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Güncel haberler

        Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 00:37 Güncelleme: 30.01.2024 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı ile Köse Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi.

        İddiaya göre Köse Sokak´tan bulvara bağlanan K.B. idaresindeki servis minibüsü ile bulvar üzerinde seyir halinde olan T.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Kaza sonucu servis minibüsü şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü T.A.´yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Kanada Türkiye'ye savunma sanayi ambargosunu kaldırdı
        Kanada Türkiye'ye savunma sanayi ambargosunu kaldırdı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Okan Buruk'tan yeni rekor
        Okan Buruk'tan yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Büyük baskı
        Büyük baskı
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Habertürk Anasayfa