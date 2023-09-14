Servi Ağacı Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Servi Ağacı Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Servi Ağacı Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Servi Ağacı Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

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Servi ya da selvi ağacı görkemli boyu ve koyu yeşil yapraklarıyla görenleri kendine hayran bırakır. Küçük toplar şeklindeki kozalaklarıyla diğer iğne yapraklı türlerden kendini ayırır. Servi ağacı her dem yeşil ağaçlardandır. Siz de bahçenizde servi ağacı yetiştirmeyi düşünüyorsanız o zaman bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Bu yazımızda servi ağacı fidanı ne zaman dikilir, kaç günde bir sulanır, ne kadar sürede büyür ve buna benzer daha birçok sorunun cevabını bulacaksınız.

Servi Ağacı Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Servi ağacı fidanları genellikle sonbahar veya erken ilkbahar aylarında dikilir. Bu dönemler, toprak koşullarının daha uygun olduğu ve fidanın kök salmasına yardımcı olan zamanlardır.

Servi Ağacı Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Servi ağacı, ihtişamı ve zarif yapısı ile pek çok bahçenin gözdesidir. Fakat bu göz alıcı ağacın yetiştirilmesi için dikkate alınması gereken önemli faktörler vardır. İşte önemli püf noktaları:

Yer Seçimi: Yer seçimi aşamasında, servi ağacının büyümesi için yeterli alanın olup olmadığını kontrol edin. Ağaç türüne bağlı olarak, tam büyüdüğünde 15-20 metre yüksekliğe ulaşabilir.

Toprak Seçimi: Servi ağacı fidanı, iyi drene edilmiş ve nem tutabilen toprakları tercih eder. Ayrıca, hafif alkali topraklara da uyum sağlayabilir. Toprağın pH seviyesi 6.0 ile 7.5 arasında olmalıdır.

Dikim: Fidan için kazacağınız çukur, fidanın kök topunun 2-3 katı genişliğinde ve derinliğinde olmalıdır. Çukura organik madde veya kompost eklemek, fidanın köklerinin daha hızlı tutunmasına yardımcı olur. Fidanı çukura yerleştirin ve kök topu toprak seviyesine gelecek şekilde ayarlayın. Fidanı diktikten sonra toprağı iyice sıkıştırın, böylece havasız kısımlar oluşmaz. İlk sulamayı derhal yapın, bu köklerin yerine oturmasına yardımcı olur.

Servi Ağacı Dikim Aralığı

Servi ağacı kendi içinde türleri olan bir ağaçtır. Limoni servi, Akdeniz servisi, Arizona servisi, Kara servi yaygın türler arasındadır. Dolayısıyla servi ağacı dikim aralığı bu türlerin büyüklüğü göz önüne alınarak belirlenmelidir. Genel olarak 3-5 metre arası mesafe yeterli olabilmektedir.

Servi Ağacı Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Servi ağacı fidanı zorlu şartlara bile adapte olabilen bir bitkidir. Genç fidanların ise gelişim aşamasında yeterli suyu almaları gerekir. Genç fidanlar, haftada en az bir kez sulanmalıdır. Olgun olanlar içinse, iki haftada bir sulama genellikle yeterlidir.

Servi Ağacı Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Servi ağaçları yavaş büyüyen ağaçlardır. İlk birkaç yıl boyunca yıllık 20-30 cm büyüme gösterirler. Ancak olgunlaştıkça bu oran yavaşlar.

Servi Ağacı Fidanı Ne Zaman Büyük Boyuta Ulaşır?

Servi ağaçları genellikle 10-15 yıl sonra olgun boyutlarına ulaşır. Ancak bu, iklim ve toprak koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Servi Ağacı Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Servi ağacı fidanları genellikle Ekim ve Kasım ayları arasında veya Şubat ve Nisan ayları arasında dikilir.

Servi Ağacı Fidanı Bakımı

Servi ağacı fidanı doğru ve zamanında bakımla sağlıklı bir şekilde büyüme gösterir. Bunun için sizlere birkaç püf noktası önereceğiz.

Sulama: Servi ağacı fidanı, özellikle ilk yıllarda düzenli sulama gerektirir. Yeni dikilmiş bir fidanı haftada bir sulayabilirsiniz. Ancak, aşırı sulamadan kaçınmak da önemli; toprağı elinizle kontrol ederek sulamanın gerekip gerekmediğini anlayabilirsiniz.

Gübreleme: Fidanın büyümesini desteklemek için yavaş salınımlı bir gübre kullanabilirsiniz. Yılda bir veya ihtiyaca göre uygulanabilir.

Budama: Genç fidanlar genellikle fazla budama gerektirmez, ancak ağaç büyüdükçe ölü veya zarar görmüş dalları kesmek faydalı olacaktır.

Zararlılar ve Hastalıklar: Servi ağaçları genellikle dayanıklıdır ama özellikle nemli koşullarda mantar hastalıklarına yakalanabilirler. Bu tür sorunları önlemek için iyi havalandırma ve drenaj şarttır.

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