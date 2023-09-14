Sarı Çiçekli Gazal Boynuzu Yetiştiriciliği ve Püf Noktaları: Sarı Çiçekli Gazal Boynuzu Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

Sarı Çiçekli Gazal Boynuzu Yetiştiriciliği ve Püf Noktaları: Sarı Çiçekli Gazal Boynuzu Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

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Sarı çiçekli gazal boynuzu, isminden de anlaşıldığı gibi baharda sarı sarı çiçekleriyle dikkat çeker. Hayvan yemi olarak yüksek besleyici değerleriyle mera hayvancılığında hem taze hem de kuru ot olarak kullanılabilmektedir. Farklı iklim ve toprak yapılarına yüksek adaptasyonuyla gazal boynuzu geniş bir ekim alanına sahiptir. Bu yazımızda sarı çiçekli gazal boynuzu yetiştiriciliği nasıl olmalı, karlı mı, devlet desteği var mı gibi konuları ele alacağız.

Sarı Çiçekli Gazal Boynuzu Genel Özellikleri

Gazal boynuzu Latince Lotus Corniculatus ismiyle bilinen baklagiller ailesine ait çok yıllık bir yem bitkisidir. Odunsu ve kazık kök yapısına sahip olan sarı çiçekli gazal boynuzu baklagil familyasının içinde tuzluluğa en fazla toleransı olan bitkidir. Yaprakları tüysüz ya da az tüylü olan beş yaprakçıktan oluşur. Salkım şeklinde sarı çiçeklere sahiptir. Gösterişli çiçekleri bulunan gazal boynuzu bulunduğu bölgeye bağlı olarak Nisan ayından itibaren çiçeklenmeye başlar.

Sarı Çiçekli Gazal Boynuzu Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Gazal boynuzu yetiştiriciliği diğer yem bitkileriyle benzer özellikler taşır. Diğer yandan bu bitki geniş bir iklim ve toprak yapısına uyum sağlayabilmesiyle üreticiler tarafından sıklıkla tercih edilir. Sarı çiçekli gazal boynuzu yetiştiriciliği püf noktaları şöyledir:

Toprak hazırlığı: Gazal boynuzu bitkisinin dikimi aşamasında tohum yatağının yani ekilecek olan alanın iyi bir şekilde hazırlanması gerekir. Bitkinin ilk gelişimi aşamalarında yabancı otlarla mücadele edilmelidir.

Ekimi: Ekim döneminde iklim şartları belirleyici olmaktadır. Kış mevsiminin ılık geçtiği bölgelerde ekim sonbaharda yapılırken kışın sert geçtiği bölgelerde ilkbahar erken donlarından sonra ekim işlemi yapılmalıdır. Tohum ekim miktarı dekara 2 ila 2,5 kg, ekim derinliği ise 1,5 ila 2 cm olmalıdır. Önemli bir püf noktası ise gazal boynuzu ilk defa ekilecekse mutlaka aşılama yapılmalıdır.

Sulama: Sarı çiçekli gazal boynuzu gelişme dönemi boyunca yılda en az 3-4 defa sulanmalıdır. Bu süreç biçim işleminden 4-5 gün önce bir, biçimden iki hafta sonra onar gün arayla her biçim işleminden sonra en az iki kez sulanma şeklinde gerçekleştirilmelidir.

Zararlı Ve Hastalık Mücadelesi: Bitkinin bilhassa kök ve yapraklarından oluşan hastalıklar ciddi ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Kök çürüklüğü ve mantar kaynaklı hastalıklar için gazal boynuzu sürekli izlenmelidir.

Yabancı otla mücadele: Sarı çiçekli gazal boynuzu özellikle ilk ekildiği yıllarda yabancı otlara karşı dirençsizdir. Bu nedenle yukarıda da ifade edildiği gibi ilk ekildiği dönem mücadeleye başlanmalıdır. Diğer yandan koruyucu bitkilerin ekimi de gazal boynuzunu yabancı otlara karşı korumaktadır. Bu bitkiler buğday ailesi yem bitkileri olabilir.

Sarı Çiçekli Gazal Boynuzu Yetiştirme Koşulları Neler?

Sarı çiçekli gazal boynuzu geniş bir iklim ve toprak türünde yetişebilmektedir. Yine de ideal olarak ve yüksek verim açısından bazı istekleri vardır. Şimdi sarı çiçekli gazal boynuzu yetiştiriciliği hakkında birkaç noktaya değinelim:

Toprak: Bu bitki birçok toprak türünde kolaylıkla yetişebilir. Diğer yandan asitli, zayıf drenajlı ve dengeli bir kireç miktarına sahip topraklarda da gelişim gösterebilmektedir. Tuz oranı yüksek topraklara da toleranslı olan gazal boynuzu optimum verime zengin ve verimli topraklarda ulaşır.

İklim:Geniş bir adaptasyon yeteneğiyle gazal boynuzu birçok iklime uyum sağlayabilir. Yine de ideal olarak ılıman ve nemli iklimleri sever. Bunun yanında kuru ve soğuk iklimlere de uyum sağlayabilir.

Su: Gazal boynuzu fazla sulamaya ihtiyaç duyan bir yem bitkisi değildir. Tüm yetişme süreci boyunca 3 ila 4 kez sulanması yeterli olmaktadır.

Sarı Çiçekli Gazal Boynuzu Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

Gazal boynuzu hayvan yetiştiriciliğinde ekonomik açıdan karlı olabilmektedir. Diğer yem bitkileriyle dönüşümlü olarak ekilebilen gazal boynuzu içeriğindeki yüksek besleyici değerleriyle hayvan beslenmesinde önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuru ot olarak kullanılacak sarı çiçekli gazal boynuzu çevre koşulları ve bakıma göre 400-1000 kg/da verim verebilmektedir. Diğer yandan sarı çiçekli gazal boynuzu yetiştiriciliğinde devlet desteği var mı sorusu üreticilerin merak ettiği bir sorudur. Bu bitki şu anda devlet desteği kapsamında değildir.

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