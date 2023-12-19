Servet Çetin: Avrupa da bu kadar kötü hakem kararları olmuyor

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Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, “Maça iyi başladık. İstediğimiz dakikalarda golü de atıp öne geçtik. Daha sonrasında ne yazık ki bireysel bir hata ile rakibimizin kazandığı penaltı sonucunda soyunma odasına berabere girdik. İkinci yarının başında ikinci penaltı verildi ve geriye düştük. Başakşehir’in zor bir rakip olduğunu biliyorduk. Bugünde gerek oynadıkları oyun gerek oyuncularının kalitesi Ona göre çalışmıştık. Ama üçüncü golü yedikten sonra oyunu geriye döndüremedik ve mağlup olduk.

Hakemler hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Çetin, “Avrupa’ya göre bizim ülkemizde daha çok hakem hatası yaşanıyor diyebilirim. Yurt dışında bu kadar sorun olmuyor. Hakemlere karşı geçen hafta yaşadığımız gibi saygısızlıklara tabii ki karşıyız. Avrupa da bu kadar kötü hakem kararları olmuyor. Bizim ülkemizde VAR olmasına rağmen çok hata yapılıyor. Bugünkü pozisyonlarda umarım hakemler verdikleri kararlarda haklılardır. Yoksa diğer türlü Sivasspor camiası ve Sivas halkının tepkisini toplamış oluyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.