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        Haberler Magazin Sertab Erener: Sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum - Magazin haberleri

        Sertab Erener: Sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum

        Sertab Erener, sağlık sorunları nedeniyle haziran ayında vereceği bazı konserleri iptal etmek zorunda kaldığını ve yeni şarkısıyla tekrardan konserler vereceğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:38
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          59 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğünden beri hasta olduğu için haziran ayında vereceği bazı konserleri iptal ettiğini ya da ileri tarihe aldığını açıkladı.

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          Ünlü şarkıcı, 5 Temmuz'da vereceği konserlerle sevenleriyle buluşacağı için mutlu olduğunu belirtti.

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          Sertab Erener; "İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Maalesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarınıysa iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm. Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram, DHA

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