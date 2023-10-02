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        Haberler Magazin Sertab Erener'in 39 kilo olduğu günler: Üzerimdekiler de Sezen Aksu'nundu - Magazin haberleri

        Sertab Erener'in 39 kilo olduğu günler

        Sertab Erener, yıllar önce 'Sakin Ol' albümünün kapak çekimleri için Sezen Aksu'nun kıyafetlerini giyip objektif karşısında poz verdiği anları "Sadece 39 kilo ve ayakta zor duruyordum" sözleriyle yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:13
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          Sertab Erener, 1992'de dinleyicileriyle buluşturduğu 'Sakin Ol' albümünün kapak çekimlerini yâd etti.

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          Sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulunan Sertab Erener, 'Sakin Ol' albümünün kapak çekimleri için üzerine Sezen Aksu'nun kıyafetlerini giydiğini açıkladı.

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          "ÜZERİMDEKİLER SEZEN AKSU'NUNDU"

          'Sakin Ol'un kapağı için objektif karşısında poz verdiği anlarda çekilen videoyu takipçileriyle buluşturan Sertab Erener, "Sadece 39 kilo ve ayakta zor duruyordum. Bu çekime hastaneden çıkıp geldiğim için üzerimdekiler de Sezen Aksu'nundu. Ama her şeye rağmen o gün kapak çekimini tamamladım. Artık 'Sakin ol' sizinle paylaşmaya hazırdı" ifadelerini kullandı.

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          Sertab Erener'in yayımladığı videoda, ayakta durmakta güçlük çeken ünlü şarkıcıya meslektaşı Sezen Aksu'nun yardım ettiği görülüyor.

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