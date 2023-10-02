"ÜZERİMDEKİLER SEZEN AKSU'NUNDU"

'Sakin Ol'un kapağı için objektif karşısında poz verdiği anlarda çekilen videoyu takipçileriyle buluşturan Sertab Erener, "Sadece 39 kilo ve ayakta zor duruyordum. Bu çekime hastaneden çıkıp geldiğim için üzerimdekiler de Sezen Aksu'nundu. Ama her şeye rağmen o gün kapak çekimini tamamladım. Artık 'Sakin ol' sizinle paylaşmaya hazırdı" ifadelerini kullandı.