Serkan Kaya'dan tepki çeken sözler
Eşi Ayşegül Kaya ile evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Serkan Kaya, "Bizde bir laf vardır; 'Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar' diye. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar… Ölüm yoksa ayrılık da yok" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının 'Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar' cümlesi tepki çekti
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2013 yılında Ayşegül Kalfa ile nikâh masasına oturan şarkıcı Serkan Kaya'nın evliliğinde sorun yaşadığı ve boşanacağı iddia edildi.
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Ünlü şarkıcı, önceki akşam Karadeniz Ereğli'de düzenlenen 23'üncü Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Serkan Kaya, burada evliliğiyle ilgili çıkan iddialara yanıt verdi.
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Serkan Kaya, "Bizde bir söz vardır; 'Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar' diye... Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar. Ölüm yoksa ayrılık da yok" açıklamasında bulundu.
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Serkan Kaya'nın 'Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar' cümlesi kadına şiddet anlamı taşıdığı gerekçesiyle sosyal medyada tepki çekti.