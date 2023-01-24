Ortaya çıkan ana sonuçlar söyle;
• Pandemi döneminde dijital platformların da etkisiyle filmlerin izlenme mecrasında yaşanan değişim.
• Yüksek izleyici sayılarına sahip olacağı öngörülen ‘Recep İvedik 7’, ‘Yılbaşı Gecesi' ve ’Bursa Bülbülü’nün sinema salonları için değil, dijital platformlar için çekilmesi.
• Havaların yağışsız geçmesi. Son yılların en kurak döneminin yaşanması. (İstatistikler yağışlı havalarda sinemaya gitme eğiliminin daha fazla olduğunu gösteriyor)
• 2022 Ocak ile 2023 Ocak arasında Türk filmlerinin ortalama bilet ücretleri % 156 arttı.
• 2022 Ocak ila 2023 Ocak arasında yabancı filmlerinin ortalama bilet ücretleri % 188 arttı.