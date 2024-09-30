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        Haberler Gündem Güncel Serik'te "koku" şikâyetine kalıcı çözüm | Son dakika haberleri

        Büyükşehir’den Serik'in altyapısına 30 milyon TL'lik yatırım

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik ilçesine yatırım maliyeti 30 milyon TL olan 12 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı döşeniyor. Çalışma, her yağmurda su baskınları ve foseptik tıkanmaları ile koku problemi yaşadıklarını belirten ilçe halkını memnun etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:44
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        Serik'te "koku" şikâyetine kalıcı çözüm
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 30 milyon TL maliyetli Serik ilçesi muhtelif kanalizasyon şebekesi yapım işi projesi kapsamında Gedik, Kadriye, Belek, Karadayı ve Boğazkent mahallelerinde 12 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşeniyor.

        7 kilometresi tamamlanan projenin bitmesiyle ilçe halkının en büyük şikâyetlerinden olan koku sorununa kalıcı çözüm bulunacak. Mahalle sakinlerinin kanayan yarası olan su baskını ve fosseptik tıkanmaları da tamamen ortadan kalkacak.

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        Yaklaşık 7 yıldır Serik’te ikamet eden Ali Yılmaz çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her yağmur yağdığında su baskınları ve foseptik tıkanmaları gibi ciddi sorunlar yaşıyorduk. Bu, bizim kanayan yaramızdı" dedi.

        Kadriye Mahallesi sakinlerinden Hülya Hanım ise "20 yıldır altyapı eksikliği nedeniyle yoğun koku problemi yaşıyorduk. Her yağmurda foseptik çukurları taşar, pis sular evlere dolardı. Karşıdan karşıya geçmek bile zorlaşırdı. Büyükşehir'in titiz çalışmasıyla bu sorunlar nihayet sona erecek. Turizm bölgesinde olmamız, altyapının önemini daha da artırıyor" diye konuştu.

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