Sergen Yalçın: Bazı şeylerin değişmesi gerekecek

Galibiyetin kendilerine moral verdiğini anlatan Yalçın, "Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz. Ne kadar kazanabiliriz, nereye kadar varabiliriz bunu zaman gösterecek. Benim hedefle ilgili bir şeyler söylemem çok doğru olmaz. Şu anda çok sağlıklı bir periyot sergilemiyoruz. Ümraniye'de transferle ilgili yeni bir ekip kuruyoruz. Bunu ara dönemlerde bir basın toplantısı düzenleyip gelecekle ilgili planlarımızı camiaya anlatmamız gerekiyor. Bazı şeylerin değişmesi gerekecek, bu da süreç gerektiren bir durum." ifadelerini kullandı.