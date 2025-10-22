Habertürk
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Sergen Yalçın: Bazı şeylerin değişmesi gerekecek - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın: Bazı şeylerin değişmesi gerekecek

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından, "Şu anda çok sağlıklı bir periyot sergilemiyoruz. Ümraniye'de transferle ilgili yeni bir ekip kuruyoruz. Bunu ara dönemlerde bir basın toplantısı düzenleyip gelecekle ilgili planlarımızı camiaya anlatmamız gerekiyor. Bazı şeylerin değişmesi gerekecek, bu da süreç gerektiren bir durum." ifadelerini kullandı.

        22.10.2025 - 23:31
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, "Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz. Ne kadar kazanabiliriz, nereye kadar varabiliriz bunu zaman gösterecek." dedi.

        • 2

          Yalçın, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        • 3

          Dört gün önce kaybettikleri Gençlerbirliği maçının büyük takım performansı olmadığını ifade eden Yalçın, "Bugün rakibin zaaflarından faydalanıp oyunu kazanmak üzerine bir plan belirledik. Nitekim bunda da başarılı olduk." dedi.

        • 4

          Sergen Yalçın, oyunun tamamında rakibe çok pozisyon vermediklerini, attıkları duran top golünün gecenin en güzel anı olduğunu aktardı.

        • 5

          Galibiyetin kendilerine moral verdiğini anlatan Yalçın, "Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz. Ne kadar kazanabiliriz, nereye kadar varabiliriz bunu zaman gösterecek. Benim hedefle ilgili bir şeyler söylemem çok doğru olmaz. Şu anda çok sağlıklı bir periyot sergilemiyoruz. Ümraniye'de transferle ilgili yeni bir ekip kuruyoruz. Bunu ara dönemlerde bir basın toplantısı düzenleyip gelecekle ilgili planlarımızı camiaya anlatmamız gerekiyor. Bazı şeylerin değişmesi gerekecek, bu da süreç gerektiren bir durum." ifadelerini kullandı.

