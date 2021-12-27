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Serenay Sarıkaya'nın Adana tarzı

Oyuncu Serenay Sarıkaya, dün akşam başrolünde yer aldığı ve çekimleri Adana'da gerçekleştirilen bir dizinin tamamlanmasının ardından soluğu, rol arkadaşları Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile birlikte İstanbul'da aldı. Beyaz çorapları ve terlikleriyle dikkat çeken Sarıkaya'yı görenler, "Adana tarzı Serenay" şeklinde yorumlarda bulundu

27.12.2021 - 10:06 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam çekimleri Adana'da gerçekleştirilen 'Şahmeran' adlı dizinin tamamlanmasından sonra rol arkadaşları Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. 

  • Sarıkaya, gazetecilerin "Nasıl bir dizi bekliyor bizi?" sorusuna "Bitirdik işte, çok yoğun bir şekilde geçti. Şimdi çok yorgunuz bakalım göreceğiz hep birlikte..." yanıtını verdi. 

  • Kısa bir süre önce işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ortaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, ilişkisiyle ilgili sorulara ise "Teşekkür ederim." demekle yetindi. 

  • Serenay Sarıkaya, ayrıca eşofmanının altına giydiği beyaz çorapları ve terlikleriyle dikkat çekti. Sarıkaya'yı görenler, "Adana Tarzı Serenay" yorumunda bulundu.

  • AŞK BELGELENDİ!

    Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda Rumeli Hisarı'ndaki restorandan çıktıktan sonra gece yarısı ise adının aşk iddialarına karıştığı Umut Evirgen'in aracında objektiflere yansımıştı.

    Etiler'de bulunan evine giden ve çıkan "aşk" haberleriyle ilgili hiçbir zaman konuşmayan ünlü Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in aşkı böylelikle belgelenmiş oldu.

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