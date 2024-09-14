Serenay Sarıkaya: Evlilik soruları için çok erken
Serenay Sarıkaya, bir etkinlikte yeni projeler ve Mert Demir ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıkaya; "Tatilim devam ediyor, evlilik soruları için ise çok erken" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Akbank'ın katkılarıyla Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde açılan 'Georg Baselitz: Son On Yıl' sergisi, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Açılış gecesine cemiyet süreçlerinin isimlerinin yanı sıra, ünlü isimler Gülse Birsel ile Serenay Sarıkaya da katıldı.
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Serenay Sarıkaya, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak yeni sezon hakkında bilgi verdi. Sarıkaya; "Şu an bir şey yapmıyorum aslında. 'Şahmaran', yeni sezonu yayınlandı, bayağı mutluyuz. Tatilim devam ediyor diyebilirim aslında" ifadelerini kullandı.
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"EVLİLİK SORULARI İÇİN ERKEN"
Serenay Sarıkaya, evlilikle ilgili sorulara; "Tatil devam ediyor, güzel de tatiller yaptık. Her şey şu an yolunda. Evlilik soruları içinde çok erken. Böyle bir düşünce içerisinde değiliz" diye konuştu.
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