Yılmaz geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Sarıkaya ile ilgili sürpriz bir açıklama yapmıştı.



Yılmaz’a 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' diye sorulunca, “Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona o stalk mu oluyor” diye cevap vermişti.



Ünlü komedyen ilk olarak aşkını burada itiraf etmişti.



(Stalk, gizlice takip etmek manasında kullanılıyor.)



