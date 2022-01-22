"ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Şahsı tanımadığını da söyleyen ünlü oyuncu, "Ofis arkadaşlarımı da korkuttu, araçlara da zarar verdi. Dün de benim yardımcım Fatih Bey'e otomobili sürerken saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de şikayetini dile getirdi. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz, halledeceğiz inşallah." diye konuştu.