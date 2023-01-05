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Seren Serengil savcılıkta 3 saat ifade verdi

Hadise, kendisi hakkında Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasında bulunan Seren Serengil'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Serengil, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Basın Suçları Savcılığı'na 3 saat boyunca ifade verdi

Giriş: 05.01.2023 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL
Seren Serengil savcılıkta 3 saat ifade verdi - Magazin haberleri
Savcılıkta 3 saat ifade verdi
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DHA

Seren Serengil, kasım ayında Hadise’nin Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile arasında bir ilişki olduğunu iddia ederek bu konuda elindeki belgeleri yayınlayacağını açıklamıştı. Hadise, bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyerek sosyal medya hesabından " Her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum" sözleriyle Serengil’e tepki göstermişti.

Hadise
Hadise

Hadise, ardından da Seren Serengil'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Serengil, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Basın Suçları Savcılığı'na ifade verdi. Seren Serengil'in ifadesi 3 saat sürdü.

Seren Serengil
Seren Serengil

"EBRU GÜNDEŞ VE AVUKATINI ŞAHİT OLARAK GÖSTERDİK"

Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Seren Serengil, Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğu için ifade vermeye geldiğini söyledi. Serengil, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik" diye konuştu.

Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza Bey'in eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" ifadelerini kullandı. Serengil, açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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