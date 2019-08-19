Seren Serengil, daha sonra Cemal Süreya'nın, "Dünyadaki en güçlü insanlar kimlerdir diye sorsalar; kendi başının çaresine bakmaya öğrenmiş kadınlardır derim" sözünü paylaştı. Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım ise iddiaları güçlendirdi.