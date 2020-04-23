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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Baltalimanı'nda bisiklet sürerken görüntülendi. Ortaç, ayaküstü kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"YALNIZIM, MUTLUYUM"

Serdar Ortaç, gazetecilere, "Yalnızım, mutluyum. Şimdi ofise gidiyorum. Yeni bir şarkı için çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

"ÖDEME YAPAMIYORUM"

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin, "Borçlarınızı ödeye biliyor musunuz?" sorusuna, "Çok zor ağabey, ödeme yapamıyorum. Gerçekten çok zor" yanıtını vererek ekonomik sıkıntı çektiğini belirtti.

"AYLIK 125 BİN TL EV KREDİSİ ÖDÜYORUM"

Ortaç, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden yaptığı bir canlı yayında koronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiğini söylemişti.

Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.