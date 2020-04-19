"AYLIK 125 BİN TL EV KREDİSİ ÖDÜYORUM"

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden yaptığı bir canlı yayında koronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.