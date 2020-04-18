* Her ay 400 bin TL giderim var.



* 30 milyonluk evimi çalışanlarıma miras bırakacağım. Dünya para ediyor şimdi... Ben gidince ne olacak? Evde kim kalacak? Benim yanımda çalışan insanlara bırakacağım. Benden sonra rahat etsinler.



