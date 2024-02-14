Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serdar Ortaç kontrolünü kaybetti

        Serdar Ortaç Tarkan'a küfür etti

        Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından açtığı bir yayında 'Tarkan'a küfür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdar Ortaç kontrolünü kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        53 yaşındaki Serdar Ortaç, alkolün etkisiyle sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kontrolünü kaybedip muhalefet partisi seçmenlerine ve Tarkan'a küfür etti. Ortaç'ın evindeki yardımcısı telefonu ele geçirip yayını sonlandırdı.

        Daha önce de TikTok'taki küfürlü bir yayını sebebiyle platform kendisini engellemişti. Ortaç, bu engellemeye yine küfürle karşılık vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serdar Ortaç
        #tarkan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Habertürk Anasayfa