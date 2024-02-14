Arda Güler'in penaltı krizinde yeni detay: Ancelotti'den onay oğlundan ret!
La Liga'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Real Madrid sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ederken, Arda Güler'in kazandırdığı penaltı sonrasındaki tartışmalar devam ediyor. Joselu'nun penaltı atışını Arda'ya vermemesi üzerine polemikler sürerken, saha kenarında benzer bir tartışmanın da teknik direktör Carlo Ancelotti ile yardımcısı olan oğlu Davide Ancelotti arasında yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
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La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Girona'yı konuk etti.
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Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Madrid, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
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Real Madrid'de 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler, 89. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına girdi ve takımına penaltı kazandırdı.
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Takımına penaltıyı kazandıran Arda Güler ile ilgili Aurelien Tchouameni'nin çabası ise sonradan ortaya çıktı.
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Arda Güler'in kazandığı penaltıyı atmak için topu eline alan Joselu'nun yanına metrelerce uzaktan Aurelien Tchouameni geldi.
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Fransız yıldız "Arda, Arda, Arda..." diyerek milli oyuncumuzun penaltıyı atması için uzun süre ısrar etti.
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Fakat Joselu topu bıraktı ve penaltı vuruşunu kullandı. İspanyol futbolcu penaltı vuruşundan yararlanamadı.
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ANCELOTTI'DEN ONAY OĞLUNDAN RET
İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; O anda Carlo Ancelotti devreye girdi ve Carvajal'e Arda'nın penaltıyı kullanması gerektiğini söyledi.
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Bu haber Joselu'ya gönderileceği sırada ise bu kez İtalyan hocanın teknik heyetinde yer alan oğlu Davide Ancelotti yedek kulübesinden çıkarak duruma müdahale etti.
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Davide saha içinde gereksiz tartışmaya yol açılmaması adına Carvajal'e penaltıyı Joselu'nun atmasına izin vermesini söyledi.
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