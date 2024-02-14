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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pegasus kabin bagajlarından para almaya başlıyor! Yolcular sadece koltuk altı bagajı alabilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Kabin bagajı artık paralı! Pegasus 'Light' paket uygulamasına geçti

        Pegasus Hava Yolları, yurt dışında örnekleri olan bir uygulamayı Türk havacılık sektörüne taşıdı. Buna göre, şirketin uçuşlarında kabin bagajı hakkı satın almayan yolcular, bundan böyle sadece koltuk altına sığabilecek çantaları ile uçağa binebilecek. 14 Şubat 2024 itibari ile alınan biletlerde geçerli olan bu düzenleme kapsamında, uçak içine ölçü sınırının üzerinde veya ek parça getirilmesi durumunda, her ek parça için uçağa biniş esnasında ekstra ücret tahsil edilecek. Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 1 adet koltuk altına sığacak çantayı kapsayan uçuş paketinin adı 'Light' oldu. Light paket kapsamında uçağa en fazla 40x30x15 cm boyutlarında ve 3 kg ağırlığında çanta alınabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 16:54 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:15
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        Havada bagajsız sınıf
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        Pegasus Hava Yolları'nın uçuşlarındaki ekonomi sınıfı için kabin bagajı hizmetini kaldırdığına yönelik haberlerin ardından, şirketten konuya ilişkin açıklama geldi.

        Yapılan açıklamada, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında uçak içine getirebilecek bagaj haklarının güncellendiği belirtildi.

        Bu yeni düzenlemelerin 14 Şubat 2024 itibari ile alınan biletlerde geçerli olduğu aktarılırken, uçak içine ölçü sınırının üzerinde veya ek parça getirilmesi durumunda, her ek parça için uçağa biniş esnasında ekstra ücret tahsil edileceği açıklandı.

        Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 1 adet koltuk altına sığacak çantayı kapsayan uçuş paketinin adı 'Light' oldu.

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        HER YOLCU KOLTUK ALTINA 1 ADET ÇANTA ALABİLECEK

        Koltuk altına sığacak çantanın özelliklerini de açıklayan şirket, bu yolcuların uçağa en fazla 40x30x15 cm boyutlarında ve 3 kg ağırlığında çanta alabileceklerini bildirdi.

        Ayrıca, her yolcunun yalnıza 1 adet koltuk altına sığacak çanta hakkı olduğu da verilen bilgiler arasında.

        Öte yandan, Pegasus'un yurt içi uçuşlarında kabin bagajı ve uçak altı bagaj haklarında bir değişiklik olmadığı da kaydedildi.

        Açıklamada, "Mevcut kurallarımız uygulanmaya devam edecektir. Uçak içine yalnızca 1 adet en fazla 55x40x20 cm boyutlarında ve 8 kg ağırlığında kabin bagajı getirebilirsiniz" denildi.

        Yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında kabin bagaj hakkı satın alan yolculara 'Super Eko', 'Avantaj' ve 'Comfort Flex' uçuş paketleri sunuluyor.

        'Super Eko' paketinde 1 adet kabin bagajı ve 15 kg uçak altı bagaj hakkı, 'Avantaj' paketinde 1 adet kabin bagajı ve 20 kg uçak altı bagaj hakkı, 'Comfort Flex' pakette ise 1 adet kabin bagajı ve 20 kg bagaj hakkı sunuluyor.

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