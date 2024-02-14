EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim

Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen'in yıldız isimlerinden Florian Wirtz, bu sezon Avrupa'da en çok asist yapan oyuncular arasında. 20 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı 29 maçta 8 gol ve 15 asist kaydetti.