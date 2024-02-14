EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kala turnuvada yer alması beklenen en iyi 20 yaş altı oyuncular listesi hazırlandı.
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Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde turnuvaya damga vurabilecek en iyi genç futbolcular listelendi.
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Guardian tarafından hazırlanan listede A Milli Takım'dan tek isim yer aldı.
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Listede süperstar kategorisine Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham seçildi.
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Bu sezon başında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e imza atan Jude Bellingham, gol sayısında çift haneleri yakaladı.
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Real Madrid formasıyla bu sezon 29 maçta görev yapan Jude Bellingham, 20 gol ve 8 asist kaydetti.
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Genç futbolcunun Euro 2024'te İngiltere Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.
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ÖNEMLİ OYUNCULAR KATEGORİSİNDE İKİ KİŞİ
Hazırlanan listede Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz ve Xavi Simmons önemli oyuncular kategorisinde kendine yer buldu.
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Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen'in yıldız isimlerinden Florian Wirtz, bu sezon Avrupa'da en çok asist yapan oyuncular arasında. 20 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı 29 maçta 8 gol ve 15 asist kaydetti.
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Bu kategoride yer alan bir diğer isimse Leipzig'den Xavi Simmons.Sezon başında PSV'ye imza atan Xavi Simmons, PSG'nin sözleşmedeki geri alma maddesinin kullanmasının ardından ara transferde Leipzig'e kiralandı.
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İki takımda toplam 29 maça çıkan genç oyuncu, 7 gol kez ağları havalandırırken 9 asist yaptı.
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MİLLİ TAKIMDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Listenin bir diğer kategorisinde, kendi milli takımlarında düzenli oynayan ve Euro 2024'te dikkat çekebilecek isimlere yer verildi.
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Benfica'dan Antonio Silva, İtalya'dan Giorgio Scalvini ve Leipzig'den Benjamin Sesko bu kategoriye dahil edildi.
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YILDIZ ADAYLARI
Euro 2024'ün yıldız adayları kategorisi için 4 isim belirlendi.
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Kenan Yıldız, bu kategoriye dahil edilirken milli futbolcuyla birlikte Warren Zaire-Emery (PSG), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid) ve Lamine Yamal listede yer aldı.
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Juventus formasıyla bu sezon Kenan Yıldız 23 maçta süre aldı.
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18 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asist kaydetti.
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