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        Haberler Spor Futbol Milli Takım EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim - Futbol Haberleri

        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kala turnuvada yer alması beklenen en iyi 20 yaş altı oyuncular listesi hazırlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 11:12 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:12
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        • 1

          Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde turnuvaya damga vurabilecek en iyi genç futbolcular listelendi.

        • 2

          Guardian tarafından hazırlanan listede A Milli Takım'dan tek isim yer aldı.

        • 3

          Listede süperstar kategorisine Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham seçildi.

        • 4

          Bu sezon başında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e imza atan Jude Bellingham, gol sayısında çift haneleri yakaladı.

        • 5

          Real Madrid formasıyla bu sezon 29 maçta görev yapan Jude Bellingham, 20 gol ve 8 asist kaydetti.

        • 6

          Genç futbolcunun Euro 2024'te İngiltere Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

        • 7

          ÖNEMLİ OYUNCULAR KATEGORİSİNDE İKİ KİŞİ

          Hazırlanan listede Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz ve Xavi Simmons önemli oyuncular kategorisinde kendine yer buldu.

        • 8

          Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen'in yıldız isimlerinden Florian Wirtz, bu sezon Avrupa'da en çok asist yapan oyuncular arasında. 20 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı 29 maçta 8 gol ve 15 asist kaydetti.

        • 9

          Bu kategoride yer alan bir diğer isimse Leipzig'den Xavi Simmons.Sezon başında PSV'ye imza atan Xavi Simmons, PSG'nin sözleşmedeki geri alma maddesinin kullanmasının ardından ara transferde Leipzig'e kiralandı.

        • 10

          İki takımda toplam 29 maça çıkan genç oyuncu, 7 gol kez ağları havalandırırken 9 asist yaptı.

        • 11

          MİLLİ TAKIMDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

          Listenin bir diğer kategorisinde, kendi milli takımlarında düzenli oynayan ve Euro 2024'te dikkat çekebilecek isimlere yer verildi.

        • 12

          Benfica'dan Antonio Silva, İtalya'dan Giorgio Scalvini ve Leipzig'den Benjamin Sesko bu kategoriye dahil edildi.

        • 13

          YILDIZ ADAYLARI

          Euro 2024'ün yıldız adayları kategorisi için 4 isim belirlendi.

        • 14

          Kenan Yıldız, bu kategoriye dahil edilirken milli futbolcuyla birlikte Warren Zaire-Emery (PSG), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid) ve Lamine Yamal listede yer aldı.

        • 15

          Juventus formasıyla bu sezon Kenan Yıldız 23 maçta süre aldı.

        • 16

          18 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asist kaydetti.

        • 17
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