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        Haberler Dünya Rus lider Putin, ABD'li gazeteci Carlson ile röportajına ilişkin konuştu: Keskin sorular sormadı, sözümü kesmedi... Şaşırdım

        Rus lider Putin, ABD'li gazeteci Carlson ile röportajına ilişkin konuştu: "Keskin soruların olmayışına şaşırdım"

        Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta dünya gündeminde tartışmalara yol açan ABD'li gazeteci Carlson ile röportajını değerlendirdi. Putin, röportaj için Carlson'a minnettar olduğunu ancak "keskin soruların" olmayışına şaşırdığını ve röportajdan tam anlamıyla tatmin olamadığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 08:36 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:36
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        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019'dan bu yana ilk kez Batı medyasına verdiği röportaja ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        Geçen hafta ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a konuşan Putin, röportaj için Carlson'a minnettar olduğunu ancak "keskin soruların" olmayışına şaşırdığını söyledi.

        Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, geçen hafta Perşembe günü Moskova'da Putin ile dünya çapında manşetlere çıkan iki saatlik bir röportaj yaptı.

        Putin, dün Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği demeçte, Carlson'un daha agresif davranmasını istediğini, bunun da ona aynı derecede sert yanıt verme hakkını vereceğini söyledi.

        "DAHA KESKİN SORULAR SORACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

        Putin, "Dürüst olmak gerekirse agresif davranacağını ve daha keskin sorular soracağını düşündüm. Böyle sorulara hazırlıklı değildim, keskin sorular istedim çünkü bu bana aynı şekilde yanıt verme fırsatını verecekti." dedi

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        "BATI İLE DİYALOĞA ARACI OLAN CARLSON'A MİNNETTARIM"

        Carlson'ın sözünü fazla kesmemesine de şaşırdığını söyleyen Putin şöyle konuştu:

        "Bugün Batı ile doğrudan diyalog kuramadığımız için buna aracı olan Bay Carlson'a minnettar olmalıyız. Ancak açıkçası bu röportajdan tam anlamıyla tatmin olmadım"

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Vladimir Putin
        #Tucker Carlson
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