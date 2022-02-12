Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0'la geçerken yeni transfer Serdar Gürler de golle tanıştı. Golden sonra kameralara koşan Serdar, "Ahmet için" ifadelerini kullandı ve eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Mücadelenin ardından yayını kuruluşa konuşan Serdar o anları anlatmakta güçlük geçti. Soru üzerine yutkunan Serdar, "Ona armağan ettim diyelim" ifadelerini kullandı ve duygusal anlar yaşadı.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

Serdar Gürler ve Ahmet Çalık, Konyaspor'da birlikte forma giymişti.