Pandemi döneminde evde vakit geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Hiçbir şey yapmadık. Evde tavuk gibi yattık. Uyuduk, kalktık, yedik, içtik. Yapacak bir şeyler de yok, işler durdu. Projelerimiz vardı. Biz de beklemedeyiz" şeklinde konuştu.