Yazı içinde gördüğünüz dizilişler tamamen şahsi fikirlerime, oyuna bakış açıma göre yapıldı. İsimler herkesin futbol anlayışına göre değişebilir elbet. 5 net diziliş alternatifi var.
Bir kez daha altını çizerek söyleyeyim : Diziliş Sistem Demek Değildir.
Topa sahip olarak düşük tempolu oynamak, ya da Gegenpressing oynamak, ya da şimdi Vitor Hoca'nın uygulamaya çalıştığı gibi ön alan presi isteyen, önde baskı isteyen düzenler sistemi tanımlayabilir. Ve tabi ki Vitor Hoca bizden daha iyi bilir. Lakin ben nacizane 5 farklı diziliş ile birden farklı oyun formatı düşünebiliyorsam, bu sayı artırılıp azaltılabiliyorsa Vitor Hoca'nın da 20 maçtır tek bir kez bile doğru dürüst bir formasyon değişikliği yoksa o zaman 'sabit fikir' batağında boğulunuyor. A planını mükemmelleştirmek istemesini anlıyorum.
Ama B - C planları da hiç uygulanmaz mı? Skora göre yapılanma değişmez mi? Bunu kabul etmem mümkün değil. Vitor Hoca'nın kendi fikrine aşıklığını, zaman zaman azaltması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa sanırım hepimizin, Fenerbahçe'yi yorumlayan tüm yazarlar içerisinde bu sene Gürcan Bilgiç haklı çıkacak. Sevgili dostumuz Bilgiç, geldiğinden beri Vitor Hoca'ya kredi tanımayıp eleştiren, yanlış seçim olduğunu düşünen isimdi çünkü.
DAUM'UN SKOR HESABI - KADRONUN KABİLİYETİ
Christoph Daum, kadrosunu yazar, yazdığı oyuncuların yanına kaç gol atacaklarına dair tahminlerini doldururmuş. Hatta sırf daha fazla gol atabileceğini düşündüğü için savunma yönü daha kuvvetli bir stoperdense Luciano'yu seçtiği bilinir.
Yukarıdaki kadrolarda kendimce skor yükünü taşıyabilecek isimleri tercih ettim. Ne yazık ki Enner ve Pelkas; kısmen de Rossi dışında F.Bahçe'nin skorer ismi de yok. Mesut ve Berisha'ya yer vermedim. Biri bence futboldan çoktan uzaklaşmış, ayrıca en iyi zamanlarında bile skorer değildi. Diğeri de skorla ilişkili değil. Bu açıdan bakınca Vitor Hoca'nın tek başına sorumlu olmadığını da görüyoruz. Evet, Portekizli esnek olmalı, sabit düşünmemeli ama kadrosu da ön alan oyuncuları itibariyle rakiplerinden geride. Daum gibi düşünmek gerek. Gecikmeden, Ocak transferinde..
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