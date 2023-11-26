Serdar Ali Çelikler yazdı: Üç puan ve soru işaretleri

"Tarihin en iyi kadrosu" önermesinin safsata olduğu da ortada. Çünkü Tadic'in oynamaması lazım ama kim oynayabilir? King? Belki. Kent fırsatı değerlendiremedi. Cengiz hala gelemedi. Bu konuda Kartal'ı yalnızca Batshu'yu yeterince kullanamamakla eleştirebiliriz. Ya da ters yönden bakıp "Kent'i de Bartuğ'u da Cengiz'i de kaybetti" de diyebiliriz. Ben ilk önermedeyim. Umut da şu görüntüsü ile Fener'in oyuncusu değil.