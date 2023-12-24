Serdar Ali Çelikler yazdı: Sadece hakem kazandı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, dev derbiyi değerlendirdi
- 1
Fred'siz Fenerbahçe nasıl oynayacaktı? G.Saray nasıl cevap verecekti? Derbinin şifreleri bunlardı.
- 2
İsmail Kartal, İrfan Can'ı 8 numaraya Cengiz'i kenara almıştı. G.Saray ise deplasmandaki Bayern maçına benzer şekilde kaleciye kadar basmadan ama oyunu, rakibin alanında tutacak şekilde top kullanan bir oyun oynadı. Kerem Demirbay, Toreira'nın yanında; önlerinde de 4 hücumcu vardı.
- 3
Ziyech ve Mertens etkisiz kalsa da Icardi artık koşamayacak halde olsa da top daha fazla G.Saray'da kaldı. Bu bir tercih olabilir. Buna itirazım yok.
-
- 4
Ama F.Bahçe en azından top kendine geçtiğinde tempo yapmak bir yana rakip alanda, 3. bölgede sadece 1 faul kazandı. Dzeko'nun gezginliği hariç pozisyon üretmeye yaklaşamadı bile.
- 5
Tecrübesiz sol bek Barış Alper bu devre en iyi isimdi. Tabi orta alanda mücadele dozu da Arda Kardeşler tarafından sıfıra düşürülünce futbola benzer bir şey ortaya çıkmadı.
- 6
Bir korner ribaund'unda Demirbay'ın şutu dışında heyecan verecek bir şey olmadı. Devre tam olarak hakem Arda Kardeşler'in istediği şekilde bitti. 0-0 hakemlerimizin istediği şey.
-
- 7
Zırt pırt düdükle maçı soğuttular. Tribünler de bayılınca tatsız tuzsuz saçma sapan bir 45 dakika seyrettik. İlk devre stratejisini anladığımız ekip G.Saray'dı.
- 8
İkinci devre İsmail Kartal, adaşını oyuna alıp İrfan'ı kenara çekti. Tempo biraz daha yukseldi. Pozisyonumsuya benzer bir şey yine G.Saray'dan geldi ve Demirbay sürpriz koşuyla topla buluştu. Auta attı.
- 9
61'de F.Bahçe ilk pozisyonuna girdi Sebastian'ın şutu az farkla auta gitti. 66'da Buruk, Zaha hamlesi yaptı. Kerem 10 numara pozisyonuna geçti. Icardi maçta göründüğü tek anda kafa vuruşunda topu auta attı.
-
- 10
Hiçbir şey oynamayan Tadic yerine King hamlesi 69'da geldi. O da girer girmez pozisyonu buldu. Boey bile rakibini attırmak için daha önce görmediğimiz kendini yere atma 'kısayol'una! başvurdu.
- 11
78'de kornerlerle tehlike G.Saray'dan geldi. 80'den sonra oyun Fenerbahçe'ye döndü. İyi şutlar ya gelmedi ya da kimse kaleye vurmaya cesaret edemedi diyelim.
- 12
İsmail ve İrfan kendi yerlerinde daha iyi oynadılar. Icardi'nin tükenmiş halde olduğu yeniden görüldü.
-
- 13
F.Bahçe'nin de hiç duran top çalışmadığı net olarak ortaya çıktı. Szymanski kötü duran top kullanıyor. Tadic de öyle.. Kartal'ın son 3 dakikada Dzeko - Batshu değişikliği anlamsızdı.
- 14
G.Saray istediğini aldı diyebiliriz. Tatsız tuzsuz bariz kötü maç, Arda Kardeşler'in istediği gibi bitti. İsmail Kartal kendi seyircisine derbi galibiyeti sevinci yaşatamadı.
- 15
F.Bahçe'nin devre arasında net 2 kalite takviyesi yapması, Kartal'ın da artık kadroyu daha iyi kullanması şart. Yoksa 2. bitirirler sezonu.
-
- 16