Serdar Ali Çelikler yazdı: İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik

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Fenerbahçe geçen sezon 56 resmi maç yapmış. 36 lig + 14 Avrupa Kupası + Türkiye kupası maçı.. Bu maçlarda takımı, 125 tane gol atmış. Müthiş bir rakam. Buna mukabil 56 resmi maçta tam 58 tane de gol yemiş. Jesus, kimsenin beğenmediği Enner'e 33; Batshuayi'ye de 20 gol attırmış. Çift santrfor oynatması eleştirilmiş.

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Ama çift santrforlu ve ikisi de batıcı, top taşıyabilen atletik santrforları 125 golün 53'üne imza atmış. Problemi neymiş JJ'nin? Bu golcü takımı yaratabilmek için önde oynaması gerektiğinden arkasında hep olması gerektiğinden fazla boşluk bırakmış. Ortalama ve ortalama altı stoperler ile C sınıfı kalecilerinin de etkisiyle takımı çok gol yemiş.

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Benzer bir riskli oyunu Mustafa Denizli oynatmıştı. Evet Mustafa Hoca da 3'lü ile şampiyon olmuştu. Mert Meriç - Mirkoviç-Uche ve Mustafa Doğan 4'lüsünden 3'ü oynardı. O takım da çok gol atarak şampiyon oldu. Ama hücum futbolunun doğal sonucu olarak çok da pozisyon verirdi. Lakin kalecisi Rüştü idi.

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Ben başkan olsam JJ'yi tutar. Batshu'yu asla satmaz, Enner'den daha iyi bir atletik santrfor alır, Rossi yerine daha becerikli ve golcü bir kanat getirir ve hücum mantalitesinin aynen devam etmesini isterdim. A sınıfı bir kaleci ve en az 2 atletik stoperle daha az gol yemeye yönelik mantaliteyle şampiyonluğa yürümeye çalışırdım.

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Mevcut başkan İsmail Kartal'ı tercih etti. İsmail Hoca klasik biri. Pivot istiyor. Pivotun kralı Dzeko alındı. Umut Nayır da pivot oynar. Hocanın 'adamı' Serdar Dursun da var. Peki skoru kim üretecek? Bu 3 santrafor toplam 53 gol atabilir mi? O zaman skoru pivotun yanındaki ve arkasındaki isimler üretmeli.

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Bu durumda herhalde Dzeko'nun (ya da diğer pivotun) sağ kenarında oynayan kenar forvet 10 üstü gol atabilen biri olmalı. Ha keza sol kenar forvetten de o katkıyı almalısın. Gelelim 10 numaraya. En az on, mümkünse 15 gol atan skorer bir 10 numara lazım ki böyle biri şu an dünya futbolunda yok. Kaka vardı. Bir de Alex de Souza.. Belki Coutinho olabilir..

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O halde bu mevkide 2. bir santrfor denenebilir, 9.5 numara denilenlerden. Mert Hakan bu görevi yapabilir mi? 10 gol atabilir mi? Szymanski kariyerinde bir kez 10 gol atabilmiş. 8 numara ise iyi rakam, yok 10 numara mevkiyse çok da iyi değil.

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Şampiyonluk için bu da yetmez. Savunma önündeki ikiliden en az birinin 6-7 civarı gol atması gerek. İsmail bu sayıya ulaşabilir mi? Ya da kariyerinde 4 golü geçememiş İrfan Can? Stoperlerden en az birinin de 5-6 gol atması lazım. Fenerbahçe'nin şu anki stoperleri bu sayılara ulaşabilir mi? Serdar Aziz ya da Samet mesela?

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O zaman matematik basit. Dzeko'nun her iki kenarına da skorer isimler almanız şart. Yetmez Szymanski'yi skor üretebilen 8 numara oynatıp skor yapabilecek bir 10 ya da 9.5 numara almalısınız. Yetmez, gol atabilen stoper de bulmalısınız. Asla ve kat'a ihmal etmemeniz gereken mevki de kaleci. A sınıfı kaleci çooook uzun süredir Fenerbahçe'nin eksiği.

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