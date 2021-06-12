Bunu tüm maç boyunca sadece 1 kez Cengiz Ünder ile yapabildik. Hızlı çıkartmadılar bizi çünkü İtalya'nın alamet-i farikası pres gücü. Öyle bir bastılar ki ne top yapabildik ne de dripling. Hatta uzun top bile attıracak ufacık bir alan bile bulamadık.