Maç boyunca TRT Spikeri abilerimiz Levent Özçelik ve Erdoğan Arıkan topu kapabildiğimiz kısıtlı anlarda hep şu cümleyi söylediler: Hızlı çıkabilirsek etkili oluruz..
Bunu tüm maç boyunca sadece 1 kez Cengiz Ünder ile yapabildik. Hızlı çıkartmadılar bizi çünkü İtalya'nın alamet-i farikası pres gücü. Öyle bir bastılar ki ne top yapabildik ne de dripling. Hatta uzun top bile attıracak ufacık bir alan bile bulamadık.
Ya İtalya'yı iyi analiz edememişiz ya da ettiysek de oyuncularımız uygulayamadı. Bu tip pres gücü yüksek takımlara karşı yapılabilecek tek şey (Eğer Messi'niz - Iniesta - Xavi'niz yoksa) topu hemen çizgilere indirmek veya uzn oynayıp geri koşturmak. Oysa bizim beklerimizin her ikisi de oyun kurabilen bekler değil. Uzun oynasak da Burak hep ofsaytta idi.
Yine de ilk devreyi istediğimiz gibi bitirdik. Oyun olarak ezildik ama skoru tutabildik.
2. yarıda Şenol Hoca, milli takımda 1 tane bile iyi maçı olmayan Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz'i aldı. Cengiz'i aldığı andan itibaren Spinazzola Kenan'ın markajından kurtulup sürekli bindirme yaptı. Buna karşın Cengiz de adam eksiltebilen tek oyuncumuz. Keşke Cengiz girdiğinde 4-3-3'e dönsek ve bekleri kovalamayı sürdürseydik.
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