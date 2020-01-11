11 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe ve Beşiktaş: TFF Tahkim kuruluna bir başvuru yaptılar ve harcama limitlerinin bir miktar daha artırılması için hukuki bir girişimde bulundular. Tahkim kurulu her iki kulübün de başvurusunu reddetti. Bilen bilmeyen ortalığa atlayıp yorum yaptı. Öncelikle Beşiktaş'ın durumu F.Bahçe'den farklı. Çünkü siyah-beyazlılar Bankalar Birliği anlaşmasını imzalamıştı. Ahmet Nur Çebi'nin de açıkladığı gibi Beşiktaş'ın tahkim kurulu tarafından reddedilen başvurusu şuydu:
• Faizler yüzde 20 iken aldığımız kredileri yeniden yapılandırdık çünkü şu an faizler 13-14 seviyesinde. Aradaki farkı lehimize harcama limiti olarak tanımlayın. Çebi'nin açıklamasına göre bu rakam 25-30 milyon TL idi. Tahkim bu talebi reddetti.
☆☆
Gelelim F.Bahçe'ye. Bir kere transfer yasağı yahut diğer yaptırımlar (Puan silme v.s) için tek yetkili kurul Lisans Kurulu. Lisans Kurulu, kulüplerin finansal durumlarına göre karar veriyor. Tahkim'in reddettiği gerekçeler HUKUKİ başvurular. Lisans Kurulu ise FİNANSAL duruma bakıyor.
F.Bahçe şu anda zaten limiti aşmış durumda. Dolayısıyla Tahkim'in hukuki başvuru reddi sarı-lacivertli kulüp için mevcut durumda çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Peki ne olacak?
Eğer F.Bahçe yeni bir gelir kaynağı bulamaz; yahut finansal yapılandırma yapamazsa transfer yasağı da diğer cezalar da söz konusu olur.
Ne yapılabilir mesela?
• Oyuncu satılır, belli bir limit sağlanır.
• Kamuoyuna da yansıyan Yapı Kredi'nin önderliğindeki bir kaç bankanın oluşturduğu konsorsiyum ile borçlar yapılandırılır ve Lisans Kurulu'na "Bak bilançoyu şu şu işlemler ile şu şu tarihlerde düzelteceğim" denir.
• Bankalar Birliği ile istenilen şartlarda yaklaşılırsa anlaşma imzalanır.. (O andan itibaren 200- 250 milyon TL ekstra bütçe açılır.)
• Bir firma ile yepyeni bir sponsorluk anlaşması yapılır yeni girdi sağlanır.
Bunların tümü olabilir bir kaçı olabilir. Ama özetle finansal durumun toparlanabilmesi için salt oyuncu satışı yetmez. Muhtemelen bir sponsorluk ya da banka anlaşmaları ancak gereken bilanço toparlamasını sağlayacaktır. Lisans Kurulu ile kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Lisans Kurulu'nun son kararına kadar Tahkim Kurulu'nun kararı tek başına "Transfer yasağı geldi" ya da "cezai müeyyidelere neden olacak" şeklinde yorumlanamaz. Peki süreç nedir diye soracak olursanız Lisans Kurulu kararı, 31 Ocak'ta transfer döneminin bitiminde vermesi gerek. Mesela şu an Simon Falette'in de lisansı çıkarılmış değil.
Bekleyelim görelim. F.Bahçe'nin dinamik bir şekilde yürüttüğü süreç, finansal açıdan nasıl sonuç verecek..
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!