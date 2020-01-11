Fenerbahçe ve Beşiktaş: TFF Tahkim kuruluna bir başvuru yaptılar ve harcama limitlerinin bir miktar daha artırılması için hukuki bir girişimde bulundular. Tahkim kurulu her iki kulübün de başvurusunu reddetti. Bilen bilmeyen ortalığa atlayıp yorum yaptı. Öncelikle Beşiktaş'ın durumu F.Bahçe'den farklı. Çünkü siyah-beyazlılar Bankalar Birliği anlaşmasını imzalamıştı. Ahmet Nur Çebi'nin de açıkladığı gibi Beşiktaş'ın tahkim kurulu tarafından reddedilen başvurusu şuydu:



• Faizler yüzde 20 iken aldığımız kredileri yeniden yapılandırdık çünkü şu an faizler 13-14 seviyesinde. Aradaki farkı lehimize harcama limiti olarak tanımlayın. Çebi'nin açıklamasına göre bu rakam 25-30 milyon TL idi. Tahkim bu talebi reddetti.

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Gelelim F.Bahçe'ye. Bir kere transfer yasağı yahut diğer yaptırımlar (Puan silme v.s) için tek yetkili kurul Lisans Kurulu. Lisans Kurulu, kulüplerin finansal durumlarına göre karar veriyor. Tahkim'in reddettiği gerekçeler HUKUKİ başvurular. Lisans Kurulu ise FİNANSAL duruma bakıyor.

F.Bahçe şu anda zaten limiti aşmış durumda. Dolayısıyla Tahkim'in hukuki başvuru reddi sarı-lacivertli kulüp için mevcut durumda çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Peki ne olacak?

Eğer F.Bahçe yeni bir gelir kaynağı bulamaz; yahut finansal yapılandırma yapamazsa transfer yasağı da diğer cezalar da söz konusu olur.

Ne yapılabilir mesela?

• Oyuncu satılır, belli bir limit sağlanır.

• Kamuoyuna da yansıyan Yapı Kredi'nin önderliğindeki bir kaç bankanın oluşturduğu konsorsiyum ile borçlar yapılandırılır ve Lisans Kurulu'na "Bak bilançoyu şu şu işlemler ile şu şu tarihlerde düzelteceğim" denir.

• Bankalar Birliği ile istenilen şartlarda yaklaşılırsa anlaşma imzalanır.. (O andan itibaren 200- 250 milyon TL ekstra bütçe açılır.)

• Bir firma ile yepyeni bir sponsorluk anlaşması yapılır yeni girdi sağlanır.

Bunların tümü olabilir bir kaçı olabilir. Ama özetle finansal durumun toparlanabilmesi için salt oyuncu satışı yetmez. Muhtemelen bir sponsorluk ya da banka anlaşmaları ancak gereken bilanço toparlamasını sağlayacaktır. Lisans Kurulu ile kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Lisans Kurulu'nun son kararına kadar Tahkim Kurulu'nun kararı tek başına "Transfer yasağı geldi" ya da "cezai müeyyidelere neden olacak" şeklinde yorumlanamaz. Peki süreç nedir diye soracak olursanız Lisans Kurulu kararı, 31 Ocak'ta transfer döneminin bitiminde vermesi gerek. Mesela şu an Simon Falette'in de lisansı çıkarılmış değil.

Bekleyelim görelim. F.Bahçe'nin dinamik bir şekilde yürüttüğü süreç, finansal açıdan nasıl sonuç verecek..