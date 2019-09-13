Günün haberi sabah erken saatlerde gündeme düştü.

Emlak Konut, Galatasaray'la olan anlaşması için fesih işlemlerine başladığını ilan etti. Konuyla ilgili epey bir tarafla konuştum. İsmini vermemek kaydıyla konuştuğum kişiler oldu.

Bilgileri aktaracağım. En son cümleye kadar hiç yorum yapmayacağım, sadece durumu aktaracağım. Anlaşmayı hatırlayalım önce..

● Dursun Özbek yönetimi, Genel Kurul'dan ezici bir çoğunlukla onay alarak bir karar geçirdi ve kulüp ile Emlak Konut anlaştı.

● Bu anlaşmaya göre;

> Riva'da ev yapma hakkı Emlak Konut'a devredildi. Emlak Konut, bu araziye imar çıkarttı ve işi ihaleyle belirlenen bir inşaat firmasına verdi.

> İnşaat firması, villaların yapımına başladı ama asıl değerli arazi olan anlaşma kapsamındaki Florya'nın boşaltılmasını talep etti.

> Bu esnada Emlak Konut'tan G.Saray'a 5 taksitte 508 milyon lira verileceği taahhüt edilmişti. Özbek; bu taahhüdü temlik gösterip Deniz Factoring'e kırdırdı ve 340 milyon lira aldı. Sonra da bu paranın büyük kısmıyla kulübün bir kısım banka borcunu ödedi.

> Ne var ki Emlak Konut, söz konusu 508 milyon liranın 260 milyon lirasını ödedi. Geri kalan kısım Deniz Factoring'in de dahil olduğu finans açığı içinde sayıldı.

> Florya bir türlü çözülemeyince müteahhit, sözleşmeden caymak istedi.

> Emlak Konut'taki kaynağım, "Florya'nın devrini bir türlü tamamlayamadılar. Tamamlayabilecek gibi de görünmüyorlar. Hatta Florya'yı devretme yetkisine sahipler mi o bile belli değil. Biz de bu durumda sözleşmeyi feshettik" dedi.

> Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda "Florya'dan çıkmayacağız. Florya'dan çıkmadan sadece Riva üzerinden anlaşmayı revize etme konusunda anlaştık" dedi; 2 gün sonra fesih açıklaması geldi.

● Bundan sonra ne olur?

Aslında öne çıkan 3 ihtimal var.

1- Kulüp ile Emlak Konut anlaşmaya aynen devam eder. Yeni ihale açılır, G.Saray'dan Florya'yı bir an evvel terk etmesi istenir. (Çok zayıf ihtimal)

2- Emlak Konut, "Sana şu ana kadar verdiğim 260 milyon lirayı yasal faiziyle birlikte geri ver, ben de arazilerini geri vereyim" der. (Mevcut finansal durumda G.Saray'ın böyle bir para bulması imkansız)

3- Emlak Konut, "Sana verdiğim 260 milyon lira kalsın. 508'e tamamlayayım ama araziler artık benim" diyebilir. (İhtimal)

Durum budur.

● Bu ne demektir?

> Finansal açıdan önemli bir beklentiyi ve teminat silahını kaybetti kulüp.

> Bir taşınmazından olma ihtimali de kuvvetli.

AYRICA,

Unutmamak gerekir ki bu Riva - Florya işi dışında G.Saray'ın bir de Bankalar Birliği ile borç yapılandırması da var. 2 yıl ödemesiz olan bu yapılandırma için ne gibi bir teminat verildi onu da bilemiyoruz. Eğer, Riva-Florya anlaşması teminat gösterildiyse bu durumda Bankalar Birliği anlaşması nereye evrilir bilemiyoruz.

Gelelim yorumuma;

Mustafa Cengiz'in bu tip finansal konularda şeffaf olmadığı çok açık. Tahmin ediyorum toz duman dağıldıktan sonra G.Saray kongresi, bir süredir yönetme kabiliyetini ve idari direksiyonunu kendisinden başka her unsura devreden Cengiz'den bu konuyla ilgili tatmin edici bir açıklama isteyecektir.