SON DAKİKA!

13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emlak Konut, Galatasaray ile 2016'da imzalanan Riva protokolünün fesih sürecinin başladığını duyurdu. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır" denildi.
CENGİZ: ÇOK ŞAŞIRDIM
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emlak Konut'un fesih bildirimine çok şaşırdığını söyledi. Cengiz "Son Divan'da Kemerburgaz konusunun durup dururken neden gündeme geldiğini anlamamıştım ama şimdi anlıyorum. Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşunu karşısına almaz" dedi.
Galatasaray'ın Riva arazisinde hayata geçirilecek "Düşler Vadisi Riva" projesi 29 Eylül 2018'de satışa çıkmıştı. Yılmaz İnşaat tarafından inşa edilecek proje 869 bin 362 metrekarelik arsa üzerinde geliştirilmişti. Villaları 1 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunan Yılmaz İnşaat, projenin ilk etabında 509 villa inşa edeceğini duyurmuştu.
Galatasaray'ın Florya arsasının kazananı Öz Erka İnşaat olmuştu. Satış toplam geliri 2 milyar 250 milyon lira olarak teklif edildi. Galatasaray'ın Florya'nın satışından elde edeceği gelirin ise şirket payından yaklaşık 238 milyon TL olacağı açıklanmıştı.
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