02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de aylardır süren yayıncı sorunu çözüme ulaştı! Yayıncı kuruluş, kulüpler ve TFF arasında gerçekleşen görüşmelerde mutabakata varılırken yeni sözleşme imzalandığı da duyuruldu.
Yapılan yeni anlaşmaya göre beIN SPORTS, 3 yıllık yeni anlaşmada kulüplere 410 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşmadaki maksimum kurun ise 5.80 olduğu belirtildi. Habertürk yazarları Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız yapılan yeni anlaşmayı değerlendirdi.
SERDAR ALİ ÇELİKLER: BURADA MESELE 50 MİLYON DOLARLIK İNDİRİMDİR
"Kulüpler ve Federasyon yaklaşık 50 milyon dolarlık indirim yapmışlar. Kur da yukarıya 5.80'e kota koymuşlar. Kur 5.80'in üzerine çıkarsa bu fiyat 410 milyon dolardan çok daha aşağıya düşer. Bu döviz kuru stabil kalırsa kurla alakalı bir sorun yok. Burada mesele 50 milyon dolarlık indirimdir. Her iki tarafın da az mutlu olduğu bir anlaşmadır bu"
"BENCE FEDERASYON VE KULÜPLER, 1 VEYA 2 YIL İÇERİSİNDE YENİ İHALEYE HAZIRLANMALI"
"Bence kulüplerle Federasyon 1 veya 2 yıl içinde yeni ihaleye hazırlanmalılar. Belli ki bu evlilik çok uzun sürmeyecek. Şu da belli oldu ki Türk futbolunun değeri asla bu paralar değil. İleride ihalenin 350 milyon dolara kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum"
İBRAHİM YILDIZ: KÖTÜNÜN İYİSİ
"beIN SPORTS başından beri indirim konusunda direterek amacına ulaştı. Ekonomik sıkıntılar ortada. Anlaşmanın çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırılması nedeniyle başka alternatifler değerlendirilemedi. Kulüpler istemeye istemeye de olsa bu anlaşmaya 'Evet' demek zorunda kaldı"
"ÜÇ YIL GİBİ GÖRÜNSE DE BİR YIL SORNA BİR BAŞKA ÇÖZÜM YA DA YAYINCI GÜNDEME GELECEKTİR"
"Fenerbahçe, Galatasaray ve Kasımpaşa diğer kulüpler gibi düşünmediğini ortaya koydu. Yine de, başka bir yol bulunamadığı için yapılan anlaşma futbol kulüplerini rahatlatacaktır. Sezon sonunda yine yayın sorun yaşanacağı kesin. 3 yıl gibi gözükse de bir yıl sonra bir başka çözüm ya da başka yayıncı gündeme gelecektir."
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