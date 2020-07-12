Başkanı yıllardır bu işin içinde tecrübeli bir lider. Tamamen kendisine bağlı iş bilir yönetim. Ligin en eski sportif-idari direktörü görevde. Hocası içeride dışarıda farketmeden 'oynamayı hedefleyen'; taktik bilgisini gösteren, planlama yapabilen konsantre kaybı yaşamasa ilk 2 de rahatlıkla ligi bitirebilecek bir teknik adam. Stoper tandemi sezon başından beri aynı ikili. Orta alan 3'lüsünün biri Beşiktaş diğeri Fener'e gidecek. Sağ ön oyuncusu G.Saray'a gidecek. Bu oyuncuların her biri kendini geliştirmiş. Bir de görev adamı Yatabare.
Rakibi ise acemi bir yönetimle göreve başlamış başkanı, görev süresinin 2. sezon sonuna 5. hocasıyla sahaya çıkarılmış. Stoper tandeminde her hafta bir başka ikili oynuyor, 2 sezondur Reyes - Zanka - Sadık - Serdar - Falette adlı oyuncular alınmasına rağmen maça orta alan oyuncusunu stoper olarak oynatmak zorunda kalınmış.
Santraforu pandemiden sonra bitik. Orta sahası desen yamalı bohça. E bu maçı tabii ki ilk saydığımız takım kazanacak.
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Herkesin şunu anlaması gerekiyor:
"XYZ takımı büyük takımdır. Forması 2 puandır." Bu önerme geçmişte kaldı. Eski çamlar bardak oldu. Artık iyi takım değilsen, iyi çalışmıyorsan, planlamıyorsan, üretemiyorsan, rakibin basit ama etkili (Yatabare'ye şişir, O da Emre'ye indirsin) planına 3 kez mağlup oluyorsan forma da kurtarmıyor. Seyirci olsa belki gazla mazla 1 puan alırdın ama kazanamazdın. Bu gerçek her takım için geçerli. 6 yıl evvel kurulan Başakşehir bu 6 sene içinde ligi G.Saray'a karşı 3 kez önde bitirmiş, 3 kez de geride. Beşiktaş'a karşı 3 kez önde bitirmiş 3 kez geride. Aynı şekilde F.Bahçe'yi de 3 kez geçmiş 3 kez geçilmişler. Al sana taraftarı olmayan takım. İyi yönetim - iyi organizasyon - iyi kadro - iyi hoca olunca iyi takım oluyorsunuz. Sivas iyi takım, Fenerbahçe değil. İyi takım kazanır.
Fenerbahçeliler her hafta üzülmesinler. Seneye iyi bir yapılanma ve iyi bir kadro kurulacak mı, onu sorgulasınlar.
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