Ben bu kadronun, ama sezon başındaki henüz Batshu'nun hoca tercihi, Kent'in hem hoca tercihi hem kendi performanssızlığı tarafından kaybedilmediği; Becao'nun sakatlık nedeniyle kaybedilmediği kadronun Konferans Ligi finalini Atina'da Ayasofya Stadı'nda oynayabileceğini hayal etmiştim.