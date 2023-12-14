Serdar Ali Çelikler yazdı: "Finali hayal et İsmail Kartal"
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında konuk ettiği Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler kaleme aldı: "Finali hayal et İsmail Kartal"
- 1
Ben bu kadronun, ama sezon başındaki henüz Batshu'nun hoca tercihi, Kent'in hem hoca tercihi hem kendi performanssızlığı tarafından kaybedilmediği; Becao'nun sakatlık nedeniyle kaybedilmediği kadronun Konferans Ligi finalini Atina'da Ayasofya Stadı'nda oynayabileceğini hayal etmiştim.
- 2
Ama İsmail Kartal hayal etmedi. Bu kupayı nispeten angarya olarak gördü. Ludogorets deplasmanındaki mağlubiyet pek önemsenmedi ama Nordsjaellend'deki kepaze sonuç, Avrupa'daki herhangi bir maçın küçümsenmemesinin gerekliliğini Kartal'a hatırlattı.
- 3
İrfan Can Eğribayat'ın yenildiği 2 deplasman maçında hakkını yediğini fark ederek kaleye koymuştu Kartal.. İsmail 11'e döndü. Gerisi ideal kadro idi. İlk devre 30'a kadar zorlanılsa da son 15 dakikada hem gol hem de pozisyonlar geldi.
-
- 4
2. devre başında Tadic yine milleti kalpten götüren penaltı gollerinden birini attı. Maç aslında o dakikada bitti. 59-61'de Dzeko'nun 2 golü averajı da topladı.
- 5
O dakika sonrası sakat sakat oynatılma ısrarı ile kaybedilme riski taşıyan Osayi ve İrfan çıktı.
- 6
Dzeko - Tadic son 74'de Cengiz - Umut oyuna girdi. Dijku yerine Yusuf Akçiçek'in girişi de doğru karardı. Ludogorets'in evinde Nordsjaelland'ı yenmesi ile gruptan lider çıkıldı..
-
- 7
Becao hariç sakatlar da döndü.. Belli oldu ki Batshuayi artık yolcu. Bu sisteme uygun isim Weghorts misal Dzeko kompleksi yapmayacaksa ideal bir alternatif olabilir. Mutlak bir 'Baba Stoper' ve atletik 6 numara transferi ile eksikler tamamlanır.
- 8
O zaman yine final hayali kurabilirim. Ama önemli olan benim Konferans Ligi Finali hayalim değil, İsmail Kartal'ın hayal etmesi.. Hayal et hocam, bu kadro yapabilir..