Öncelikle Sporx.com'a bir dost uyarısı yapayım.

Türkiye'nin en büyük spor haber sitesi olan sevgili dostum Tahir Kum'un kurup büyüttüğü, Çarmıklı gibi köklü bir ailenin sahibi olduğu sevgili Fatih kardeşimin sorumluluğunu üstlendiği bu güzel ve özel haber sitesinin kaderi, editörlerinin 'taraflı' bakışına kurban edilemez. Fenerbahçe 5-0 kazanmış. Sitenin mobil telefondan girilen versiyonunda 1. haber Sumudica'nın "Ben böyle bir şey görmedim" manşeti olamaz. Sumudica'nın tüm beyanlarında 2 kez tekrar ettiği cümle : Fenerbahçe hak etti. Ama "hayatımda ilk defa 3 penaltı verildiğini görüyorum" dediği cümle manşette. Bu 'bilinçaltı' tarafli bakış Sporx'e ancak kaybettirir. Bunu dost uyarısı olarak alsınlar.

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Gelelim maça. Bir maçta 3 penaltı çok sık görülen bir şey değil. Birinci penaltıda ben müdahale göremedim. 2. penaltı kesin olarak doğruydu ve o penaltı kaçtı. 3. penaltı kurallara göre doğru olabilir ama ben vermez, korneri attırırdım. Çünkü top hiç yön değiştirmedi. Yardımcı hakem Hakan Yemişken 2 yanlış ofsayt kaldırdı biri VAR'dan düzeltildi. Arda Kardeşler çok iyi başlamadı ama Hakan Yemişken hiç iyi başlamadı. Sanırım dinlendirilecektir.

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Hala Fenerbahçe'ye gelemedik. Öncelikle Fenerbahçe taraftarlarına sesleniyorum: Sevinin.. Mutlu olun.. Maç esnasında da bana gelen sorular: "Abi biz mi iyiyiz Gazişehir mi kötü?", "Abi eksikliklerimizi görmeliyiz" türündendi.

Bu camia travmatik olmuş. "Acaba sevinsek mi?" durumundalar.. Önce bu psikozu atmalılar ve takımlarına ve hocalarına güvenmeliler.

İlk penaltı, ani pres ve kapılan topun hızlıca oynanması sonucu oluştu. Tam anlamıyla bir Ersun Yanal karakteridir. Emre'nin Vedat'a; Kruse'nin Ferdi'ye yaptığı asistler de göz okşayıcıydı.

Evet, Gazişehir çok zayıftı. Ama bu galibiyete sevinmek için bir engel olmamalı. Ki Gazişehir'in haftaya daha iyi oynayacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe yönetimine şimdi daha fazla görev düşüyor. Ali Koç artık meşhur kararsızlığını bırakacak. İşi bilen çok az sayıdaki yöneticisi ile odaklanıp Gustavo ve Kolarov transferini bitirecek. Neden mi?

Bir kere Jailson bence 1. stoper olabilir. Topla ileri çıkabilmesi derinlemesine paslar atabilmesi bir yana kesiciliği de gayet iyiydi. Acaba Jailson sağ stoper oynasa, yanında da Kolarov olsa topla alışverişi iyi olan bu iki isimle kapanan takımlara karşı ekstra orta saha oyuncusu gibi oynayamazlar mı? Daha verimli olmazlar mı? Daha sıkı maçlarda da Zanka - Kolarov tandemi olabilir. Ancak bilhassa iç saha maçlarında ekstra bir orta alan oyuncusu gibi topla çıkan ve fazlalık oluşturan Jailson bu senenin yeni transferi olabilir. Kim bilir belki de Caner'den sol bek yaratan Yanal, Jailson'dan da top kullanan stoper üretmiştir.

Yani demem o ki ben olsam stoper almam. Zanka - Jailson - Serdar - Kolarov ve hatta Sadık yeter. İşte burada Gustavo'nun da önemi ortaya çıkıyor. O da sol stoper oynar. Emre yorulduğunda direkt onun görevini üstlenir. İdeal dizilişte de Emre ile beraber harika bir pas organizatörü olur. O zaman sezona iyi başlayan Ozan da sağ önde oynayabilir misal.

Düşünün Jailson - Kolarov'dan oluşan tandem önünde Emre ve Gustavo.. Bu dörtlü çok iyi pas oyunu oynayabilir. O nedenle Kolarov ve Gustavo ne yapıp edilip bitirilmeli. Bu iki isim size sınıf atlatır. Adil Rami gibi bitik isimlerden ise zinhar uzak durulmalı.

Bir de sol kanatta oynayabilecek Sow tipi bir forvetle şampiyonluk adaylığı ciddi oranda artar.

Garry'nin fiziken gelişmesi şart. Tolga Ciğerci bu takıma katkı verecektir.

O nedenle Zajc-Ekici - Tolgay'dan fazla bir ümit beklenmemeli.

Altay - Isla - Jailson - Kolarov - Hasan Ali - Emre - Gustavo - Kruse - Moses - Garry ve Vedat iyi bir 11.

Harun - Murat - Serdar - Zanka - Dirar - Ozan - Tolga - Deniz - Ferdi - Alper - transfer edilecek yeni forvet de gayet ideal bir ikinci 11 olabilir.

Allahyar - Sadık ve 3. kaleciyle de 25 kişilik güzel bir kadronuz olur.

Umarım ve dilerim ki "Devre arasında kaleci alınmalı" demek zorunda kalmayız.

Özetle;

• "Bu skor aldatmasın"lara kulak asmayın Fenerliler.. Galibiyete sevinilmeyen ve kulp takılan tek ülke olan Türkiye'deki bu saçma psikozdan çıkın.

• Jailson stoperde olacak gibi ama Kolarov ve Gustavo gibi sınıf atlatacak 2 isim şart. Yönetim artık bizahmet hareketlensin.

• Garry muhakkak kuvvetlenmeli. Altay da boşa çıkmamayı ve ayakla top ilişkisini geliştirmeyi öğrenmesi gerek.