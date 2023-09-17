Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Antalyaspor maçı yorumu: "Oyunsuz ama dörtte dört"

İsmail Kartal'ın başı 3 Türk bulamama sıkıntısından çok ağrıyacak. Serdar Aziz'i alternatif sayıyor ama dün Antalyaspor'un golü de atamadıkları iki net pozisyon da Serdar'ın yetersizliklerinden oluştu. Hoca 6 alınmadığı için 4-2-3-1 oynayacaksa savunma önünde İrfan Can ve Fred olur. Hem top kaybetmez, hem kalçasını kullanıp dönebilir hem de istediği yerde oynar.