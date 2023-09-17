Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Antalyaspor maçı yorumu: "Oyunsuz ama dörtte dört"
Fenerbahçe, Süper Lig'in dördüncü haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek yoluna puan kayıpsız devam etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, dörtte dört yapan sarı-lacivertlilerin performansını ve Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi
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Jose Mourinho bir Dünya Kupası mücadelesinde milli takımında 10 numara oynatılan eski oyuncusu John Obi Mikel'in performansını değerlendirirken "Obi'yi 10 numara oynatarak hem çok iyi bir 6 numaradan oluyorsunuz ve kötü bir 10 numara kazanıyorsunuz. Böylece 2 pozisyonu birden verimsiz kullanıyorsunuz" demişti. Bu mükemmel yorum, Antalya maçı başlangıç 11'indeki İsmail Kartal tercihleri için aynen kullanabiliriz.
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Serdar Aziz'i sağ stoper oynatabilmek adına Becao'yu sol stoper yaptı ve çok iyi bir sağ stoper kaybedip vasat bir sol stoper kazandı.
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Fred'i 6 numara yokluğunda mecburen savunma önünde kullanıp çok iyi driplingçi bir 8 kaybedip vasat bir merkez oyuncusu yarattı.
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Vasatın biraz üstü 8 numara olan Zajc'dan 6 yapmaya çalışıp o mevkide 'idare eder' seviyesini bile yakalayamadı.
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Sebastian'ı 8.5 kullanıp verim alırken klasik 10 numara yaptı ve onun da verimi düştü. E haliyle bu kadar pozisyonunu kaybetmiş isimle maçın hakimi tamamen Antalyaspor oldu.
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İsmail Kartal'ın başı 3 Türk bulamama sıkıntısından çok ağrıyacak. Serdar Aziz'i alternatif sayıyor ama dün Antalyaspor'un golü de atamadıkları iki net pozisyon da Serdar'ın yetersizliklerinden oluştu. Hoca 6 alınmadığı için 4-2-3-1 oynayacaksa savunma önünde İrfan Can ve Fred olur. Hem top kaybetmez, hem kalçasını kullanıp dönebilir hem de istediği yerde oynar.
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15 milyon Euro'luk Cengiz de oynayamazsa o bölgede Kent oynar.. Fenerbahçe'nin ideal 11'i Becao - Dijku tandemi olmak durumunda. Önlerinde İrfan-Fred olur. Szymanski-Fred olabilir. 3 Türk ise Ferdi dışında İrfan/Cengiz'den biri olacaksa 3. Türk Mert Müldür ya da İsmail'den biri olur.
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Bir de Ankaragücü maçında da bu maçta da Tadic'in iyi olmadığını söylemek zorundayız. Bu kadar eksiğe, bariz kötü oyuna karşın ilk devre 1-1 bittiyse bu kadro kalitesinin artısıdır.
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Sadece 45 dakikada 12 tane dan dun uzaklaştırma yapıyorsa takım, "Tarihin en iyi 3 kadrosundan biri" önermesi boşa düşüyor. Savunma önünden alıp dönüp oyun kuracak oyuncusu olmayan kadro, nasıl tarihin en iyi kadrolarından biri olur? Bu görevi yapabilecek tek isim İrfan Can bence..
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- 10
2. yarıya daha yakın oynamaya çalışan F.Bahçe, yine temposuz ve ayaklara beton dökülmüş gibi oynarken takımın en iyisi Edin Dzeko, İrfan Can'a golü attırdı. Oyun Fenerbahçe'ye ilk kez dönmüşken bir anlık savunma kargaşasında Buksa mükemmel bir gol attı. Maç yine Antalya'ya döndü.
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Ama harika bir maç yöneten ve Antalya'nın ilk golü, Fenerbahçe'nin 2. golünde nefis avantaj oynatan Halil Umut Meler yine bir avantaj oynattı ve pozisyon kornerle sonuçlandı. O kornerden Sebastian harika bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi.
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Osayi - Becao - Serdar Aziz - Fred - Tadic'in vasat oynadığı, Zajc'ın kötü oynadığı, Cengiz'in oynayamadığı, kaleci Livakovic'in ilk golde hata yaptığı bir günde 3 gol atıp kazanabilmek kadro kalitesi ile ilgili.. Tek başına takımını taşıyan, savunmada ayrı hücumda ayrı olağanüstü oynayan 37'lik delikanlı Dzeko'ya 'helal olsun' demek istiyorum..
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Samsun maçı hariç iyi futbolu yok Fenerbahçe'nin. İsmail Kartal'ın takım boyu konusuna, oyuncuların yerleri ve mevkilerini belirleme konusuna, kulübeyi kaybetmeme konusuna çok çalışmalı. 4'te 4 ile devam gayet iyi elbette ama 'oyunsuzluk' üzerinde düşünülmek zorunda..
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Antalyaspor'da santrfor Buksa dışında 8 numaralı oyuncu Saric'i çok beğendim. Nuri Şahin'in takımı bu şekilde devam ederse çok can yakar.