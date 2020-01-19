Lider Sivasspor'u tebrik ediyorum. Cidden tarih yazıyorlar. Sadece bulundukları sıralama nedeniyle söylemiyorum; Beşiktaş'a Vodafone Park'ta çata çat oynadıkları için. İlk 45 dakika içinde oyun üstünlüğü ve skor üstünlüğünü buldukları için. 2. devre harika mücadele ettikleri için. 1-1'e yakalandıklarında oyuna devam etmeyi düşündükleri için. Mert Hakan ve Fernando gibi çok önemli 2 oyuncusu olmadan hücumdan hiç taviz vermedikleri için. İnanılmaz bir fizik gücüne sahip oldukları için. Tebriki hak ettiler.

Şimdi önlerinde çok zor bir maçları var. Rize ile evlerinde oynamalarına rağmen Fernando'nun yanı sıra Uğur - Emre Kılıç - Goiano ve Erdoğan cezalı olacak. Bu kadar eksikle artık evlerinde kendilerine karşı kapanmaları muhtemel Rize'yi de geçerlerse eksiklerin büyük bir kısmının dönmesiyle önleri açık olacaktır. Mecnun Otyakmaz başkana ve Rıza Çalımbay'a yürekten tebrikler..

Bence Beşiktaş, bu maç itibariyle şampiyonluk yarışından koptu. Sadece puan durumu olarak söylemiyorum. Yine ödeme sıkıntıları başladıysa yeni yönetimin sihri kaçtı demek ki..

Bir de her şeyi ama her şeyi yapan Abdullah Avcı'ya yönelik anlamsız-saçma ve futbolla ilgisi olmayan "istifa" tezahüratlarından dolayı da.. O 'güneşli günler' bitti demektir. Vodafone'da Avcı için "istifa" diyenlere soracaksın: Sen olsan neyi farklı yapardın?

Cevap veremezler.

Beşiktaş'ın kadrosu bu. Kalecisi tartışılır, yedek kalecisi de yok. N'Koudu ve Diaby ile bu kadar. Burak da artık kendini Euro 2020'ye saklar. Avcı'lık bir durum yoktur. Kadro bu kadardır. Bunu kabul edeceğiz. Haklı olduğu konuda savaşmak yerine TFF Tahkim açıklamasından sonra teslimiyetçi açıklamalar yapan Beşiktaş yönetimi hatalıdır asıl. Sihirleri bitti, yeni bir şey de üretemediler.. Beşiktaş eğer Avcı giderse onu çok arar şimdiden söyleyeyim.

Başakşehir ve Sivas diğer rakiplerinden çok öndeler. Bence ligin en zayıf ekiplerinden olan ve hocası tartışılır Kasımpaşa'ya karşı 6 gol atan Trabzonspor'u Malatya deplasmanından sonra daha doğru değerlendiririz.