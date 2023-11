Beşiktaş’ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula sayılı günler kala başkan adaylarından Serdal Adalı, plan ve projelerini anlattı. İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen ‘Beşiktaş Master Plan’ isimi toplantıya Adalı’nın yönetim kurulu listesinde yer alan bazı isimler ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

"KAYBEDECEK TEK DAKİKAMIZ YOK"

Olağanüstü seçimli genel kurula 4 gün kaldığını hatırlatarak sözlerine başlayan Serdal Adalı, “Adaylık süresinde sayısız Beşiktaşlı ile bir araya geldik. Görüşleri dinledik, önerileri not ettik. Hepimizin derdi aynı. Sonuç olarak bir kere daha anladık ki camiamızın kaybedecek tek bir dakikası yok. Futboldan başlayarak mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusundan tesislerimize kadar hepsine tek tek el atacağız. Her konu başlığı için çalıştık. Her biri için söyleyecek çok sözümüz var. Bugün bunların detaylarına girip sizleri sıkmadan Beşiktaş'ımızın geleceğini inşa edecek 5 farklı projeyi sizlere anlatacağım” ifadelerini kullandı.