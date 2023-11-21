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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı: "Hiçbir Beşiktaşlının başına önüne eğdirmeyeceğiz" - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı: "Hiçbir Beşiktaşlının başına önüne eğdirmeyeceğiz"

        Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, İskenderun Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Adalı, burada yaptığı konuşmada, "Futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmamız gerekiyor. Ayağa kaldırmak için de sponsor bulmak gerekiyorsa sponsor bulacağız, cebimizden vermemiz gerekiyorsa cebimizden vereceğiz. Hiçbir Beşiktaşlının başına önüne eğdirmeyeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:58
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        "Hiçbir Beşiktaşlının başına önüne eğdirmeyeceğiz"
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        Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Serdal Adalı, İskenderun Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Üyelerle buluşan Adalı, göreve geldikleri takdirde önceliği futbol takımına vereceklerine değindi. Serdal Adalı, “Yeni nesilde Beşiktaşlı oranı düşüyor. İlk yapmamız gereken buna çözüm bulmak. Bunun yolu da futbolda başarıdan geçiyor. Futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmamız gerekiyor. Ayağa kaldırmak için de sponsor bulmak gerekiyorsa sponsor bulacağız, cebimizden vermemiz gerekiyorsa cebimizden vereceğiz. Hiçbir Beşiktaşlının başına önüne eğdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

        "Futbol takımını düzeltirsek gelirlerimizi de arttıracağız"

        "Futbol takımını çok konuştuğu için eleştirildiğini dile getiren Adalı, "Bugün neden olağanüstü kongreye gittik? Futbol takımı bu halde diye. Futbol takımını düzeltirsek gelirlerimizi de arttıracağız. Sırayla tüm sorunlarımızı çözeceğiz” şeklinde konuştu.

        "Yeni tesise Serpil Hamdi Tüzün’ün adını vereceğiz"

        Serdal Adalı, Beşiktaş futbol akademisi için yeni bir tesis inşa edeceklerini de sözlerine ekleyerek, "Bu tesisin adını da en çok hakedene vereceğiz. O tesise de Serpil Hamdi Tüzün’ün adını vereceğiz. Serpil Hamdi Tüzün Tesisleri, Beşitaşımız'a büyük yetenekler kazandıracak. Daha önce bu projenin gerekirse kulüpten olan alacaklarım kullanılarak yapılması yönündeki talebimi eski yönetime iletmiştim ancak görünen o ki bunu yapmak yeni dönemde bize nasip olacak.

        Ben kimsenin devamı değilim. Ben Serdal Adalı’yım. Bu yakıştırmayı bana kimseye yapamaz. Hangi yönetim, 'gel bir omuz at' dediyse oraya da gittim yardıma. Böyle bir yakıştırmaya üzülüyorum" diye konuştu.

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