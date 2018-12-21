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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte 2019 yılı için “serbest tüketici limiti”ni düşürdü. Buna göre, aylık faturası 67 liranın üzerinde olan her abone, pazarlık yoluyla elektriğini bölge ya da il sınırlaması olmadan istediği bir kaynaktan (toptancı ya da üretici) pazarlık yoluyla satın alabilecek. Peki, önceki yıllarda olduğu gibi serbest tüketici, bölgesindeki görevli tedarik şirketinden daha uygun bir fiyattan elektrik satın alabilecek mi? Piyasa, buna uygun mu?
Bu sorulara, “Evet” yanıtını vermek zor. Son dönemde, piyasada oluşan fiyatlar ve maliyetler, sektörde ciddi bir pozisyon kaymasına yol açtı. Toptancılar ya da tedarik şirketleri, piyasada marjların faaliyet göstermelerini engelleyecek biçimde daralması üzerine lisanslarını iptal ettirmeye başladı. Bu durum, serbest tüketici konumundaki tüketicilerin, daha uygun ve yüzde 10’lara kadar ulaşan indirimlerle elektrik alma olanağını da ortadan kaldırdı.
SERBEST TÜKETİCİ SAYISI AZALIYOR
Veriler de bu gelişmeye işaret ediyor. Serbest tüketici sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3.4 azalarak 682 bin 858'e kadar düştü. Bu gerilemenin, 2019 yılında da devam etmesi bekleniyor.
'CAZİBESİ KALMADI'
Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, serbest tüketicinin cazibesi kalmadığını belirterek, “Piyasa fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle toptancılar büyük ölçüde faaliyetlerine son verdi. Bu nedenle tüketiciler, bölgelerindeki görevli tedarik şirketinden elektrik almaya başladı. Dolayısıyla da daha önceki yüzde 10’lara varan indirimler ortadan kalktı. Serbest tüketici olmanın cazibesi kalmadı” dedi.
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