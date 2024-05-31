Ankara'da önceki akşam saatlerinde meydana gelen olayda Selahattin Özdemir (42), Serap Doğan (45) ile konuşmak için Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde ablası ile oturduğu eve gitti.

DHA'da yer alan habere göre Selahattin Özdemir, çıkan tartışmanın ardından Serap Doğan'ı tabanca ile vurup, aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan ve Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemeden sonra Doğan ve Özdemir'in cesetleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ancak Doğan'ın, kapıya gelen polis ekibine yanlışlıkla butona bastığını söylediği iddia edildi. Buna rağmen kontrol için bir süre sonra polisin tekrar eve gittiği ve kapıyı açan olmayınca içeriye girdiğinde Doğan ve Özdemir'in cansız bedenleriyle karşılaştığı belirtildi.

Aslında burada ablası oturuyordu. Ablası uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Belli ki daha önceden bir problemleri vardı. Ablası 'seni kurtaramadım' diye ağlıyordu. Polisler, 'Bir haber alalım sizden iyi misiniz' diye seslendi. Ve ısrarla, 'Serap iyi mi? Serap ses versin' dediler. Çok üzücüydü" diye konuştu.

Serap Doğan'ın komşusu Aliye Adatepe, "KADES'e basıldığı için polis gelmiş. Önce geldiklerinde kapıyı açmamışlar, KADES'e yanlışlıkla bastıklarını söylemişler. Ondan sonra polis tekrar geldi. Polis bütün gün buradaydı, çok fazla emek harcadı. Fakat en üst kata çıkarmış; en uç noktaya çıkardığı için silah sesi duymadık. Gece 03.00'te girdiği söyleniyor; ama ben ayaktaydım hiç ses duymadım. Dün 17.00 gibi kapıyı özel harekat açtı; ama saatlerce uğraştılar, içeriden ses alamadılar, kapı açıldığında ikisi de vefat etmişti.

TAKINTI HALİNE GETİRMİŞ

Vergi Müfettişleri Derneği, Serap Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Serap Doğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı Ankara Vergi Kaçakçılığı-1 Denetim Daire Başkanlığında vergi başmüfettişi olarak görev yaptığı belirtilerek, "Serap Doğan'ı acımasızca katleden şahıs, sürekli olarak Serap Doğan'ı rahatsız eden, onu takıntı haline getirmiş birisi olup, aleyhinde uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü Serap Doğan'ın evine baskına gelmiş, ablasını rehin almış ve sonradan da Serap Doğan'ı acımasızca katletmiştir.

Serap Doğan kendisine takıntılı bir sapık tarafından yaşatılan bu vahşetin kurbanı olmuştur. Ülkemizde kadın cinayetleri maalesef kanayan yaramızdır. Olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığı noktasında Vergi Müfettişleri Derneği olarak sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz" denildi. Vergi Müfettişleri Derneği Genel Merkezi'nde Serap Doğan için taziye masası oluşturuldu.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Serap Doğan için Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Serap Doğan'ın ailesi, yakınları, iş arkadaşları, Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Fatih Mustafa Olcay katıldı. Törende Serap Doğan'ın fotoğrafı, tabutunun üzerine konuldu. Cenazede Serap Doğan'ın yakınları gözyaşı döktü. Doğan'ın cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"EVE BALKONDAN GİZLİCE GİRMİŞ"

Cenazeye katılan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Fatih Mustafa Olcay, Serap Doğan'ın, geçen yıl gittiği bir görev nedeniyle Selahattin Özdemir ile tanıştığını söyleyerek, "Bu takıntılı şahıs, arkadaşımızın peşini bir türlü bırakmadı. Ailesini ve kendisini öldürme tehditlerinde bulunmuş ve Serap Hanımı sürekli takip etmiştir. Bununla da kalmayıp para da istemiş. Öldürülen arkadaşımızın bu konuda şikayeti de vardı.

"4 AYDIR KORUMA KARARI TALEP EDİYORDU"

Üstadımızı korumaya gayret gösterdik. Koruma kararı son günlerde uygulanabildi. Oysa ki 4 aydır koruma kararı talebi vardı. Bu korumanın bu kadar gecikmesini acı verici olarak değerlendiriyorum. Üstadımızın, kendisini öldüren şahısla herhangi bir sevgililik durumu yoktur. Saldırgan eve balkondan gizlice girip, 3 saat boyunca kadını rehin almış. Bunun neresi sevgililik" dedi.

BİRÇOK KEZ ŞİKAYETTE BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da tabancayla öldürülen Vergi Başmüfettişi Serap Doğan'ın, cinayet zanlısı Selahattin Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, birçok kez şikayette bulunduğu ve geçen hafta hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Özdemir hakkında 30 Nisan’dan itibaren 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldıran Doğan, Özdemir’in elektronik kelepçeyle denetim altına alınmasını talep etti.

"BOŞANACAĞIM SENİNLE EVLENECEĞİM"

Doğan’ın, son dilekçesinde Özdemir’in kendisini "Boşanacağım ve seninle evleneceğim. Eğer benimle evlenmezsen iki tane silahım var, bu silahlarla seni öldüreceğim. Ardından kaçak yollarla Özbekistan'a gideceğim. Benim emniyette de tanıdıklarım var, geçen ay yaptığın şikayeti de sildireceğim" dediği yer aldı.

"POLİS Mİ SENİ KURTARACAK"

Doğan, dilekçesinde 24 Mayıs’ta Selahattin Özdemir’in evinin önünde kendisini "Senin elini, ayağını keseceğim, çok paramı yedin. Ya evleneceğiz ya da paramı vereceksin" diye tehdit ettiğini belirtti. Dilekçede Özdemir’in Doğan’a karşı 'Polis mi seni kurtaracak?' dediği, sonrasında "Paramı göndereceksin, Elazığ’a göreve gittiğin yalan. Kim bilir orada kimlerle neler yapacaksın. Yoksa sana ve ailene zarar veririm, parayı gönder bu iş bitsin. Gözüm dönüyor mermileri boşaltasım geliyor" diye tehdit ettiği yer aldı. Doğan’ın, bu tehdit üzerine ailesine zarar vermesinden korktuğu için Özdemir’in banka hesabına 55 bin TL gönderdiği öğrenildi.

"SİZ GÖRÜRSÜNÜZ, BU İŞ BURADA BİTMEYECEK"

Doğan, şikayet dilekçesiyle Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak Özdemir 4 Mayıs'ta Doğan’ın evinin önünde bağırarak "Siz görürsünüz, bu iş burada bitmeyecek" sözleriyle ve 6 Mayıs’ta Doğan’ı arayıp "Bana dönüş yapmadın, aramalarıma cevap vermedin, bu iş burada bitmeyecek, sen görürsün" diyerek tehdit ettiği öğrenildi.