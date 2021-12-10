TBMM Başkanı Şentop, Ghobash ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ev sahipliğini yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'nda gerçekleştirilen ikili görüşmede, pandemi sürecinin tüm ilişkileri olumsuz etkilediğini, dünya durmadığı için tedbirlere uyarak bir araya gelinmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.
Halklar arasında sağlam dostluk ve son dönemde yaşanan büyük ivmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini vurgulayan Şentop, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin, son dönemin en üst düzey görüşmesi olduğunu belirtti.
İkili ilişkilerde geride bıraktıkları durgun dönemde bile ilişkilerin bir şekilde ilerlediğine işaret eden Şentop, "Bizler Parlamentolar olarak bu olumlu gelişmelere katkı sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda BAE-Türkiye dostluk grubu Başkanı Osman Ören belirlenmişti. Dubai'de 23 Kasım'da yapılan görüşmenin çok olumlu geçtiğini öğrendim. Bu temasların devamı olarak detaylı görüşmek için Parlamento üyelerimizin bir araya gelmesini faydalı buluyorum. Sizi Türkiye'ye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ve BAE ilişkilerinin çok daha ileri seviyeye taşınmasını arzu ettiklerini kaydetti.
"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ ÇOK DAHA İLERİ GÖTÜRMELİYİZ"
BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ın görüşmesinin çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Türkiye ile ilişkilerimizi çok daha ileri götürmeliyiz. Çünkü bizi birleştiren çok ortak özelliğimiz var. Davetiniz için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda Türkiye'de olmak istiyorum. Ben de zat-ı alinizi davet ediyorum. Birçok alanda ilişkilerin çok iyi gittiğini görüyorum. Parlamentolarımız olarak bize düşen çok büyük görevler olduğunu biliyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!