Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        18
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e ağır cevap! - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e ağır cevap!

        Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Sipay Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 21:53 Güncelleme: 22.12.2024 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şenol Güneş'ten Demirel'e ağır cevap!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, galibiyet sonrası konuştu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Her maç kendi içinde değerlendirilmeli. Geçen haftaki maç farklıydı, bu maç farklı. Kendi bölgesinde savunan, koşan bir takım. Hücum anlayışımız iyi ama pas isabetimiz ve pas hızımız düşük olunca pozisyon bulmakta zorlandık. Basit top kayıplarıyla da rakibe pozisyon sağladık. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar var ama çoğaltmalıyız. Arkaya sızmaları 1 kere yapabildik Cihan'la, daha çok yapabilirdik. Şut, ikiye birler fazla olmalıydı. Yön değiştirmeler var, rakibin zaaflarını kullanacak becerili iş yapamadık.

        REKLAM

        "ÇIKIŞ YAPMAK İÇİN BİR BAŞLANGIÇ"

        İkinci yarıda da sabırlı oynamak durumundaydık. Eldeki oyuncularımızın kazanma isteği sonuna kadar devam etmeliydi. Defansımızda da orijinal, o mevkinin oyuncuları yoktu. Hem paslarda hem defansif pozisyonlarda hatalar oluyor. Kazanmak önemliydi. Oyun üstünlüğü var ama pozisyon daha çok olabilirdi. Enteresandır bugün, gol yemedik ama başka gol de atabilirdik. 18 içerisinde ağır kaldık. Zor dönemde, oyuncuların üstünde baskı olduğu dönemde, ağırlık var üstlerinde, yapmayacakları pas hataları yapıyorlar, bu maçı kazanmak artı değer. Çıkış yapmak için bir başlangıç olur diye düşünüyorum.

        "HAKEM SANKİ HABERLİ GELMİŞ"

        Ali Şahin, genç dinamik bir çocuk. Pozisyon bilgisi bakımından sıkıntıları var. Üst seviyede oynarken iyi pozisyon almanız lazım. Lundstram ve Batista da geriye alınca sıkıntı yaşıyor. Sarı kart gördü. Bazen kontrolsüz girebiliyor. Biz zaten ilk faulde kart görüyoruz. Mendy'e vakit geçirmekten sarı kart gösterdi ve cezalı duruma düşürdü. Sanki haberli geldi. Böyle de oyun oynanmaz. Zamanı geçirmek için takdir hakları... Enteresan. Faul yok, faul veriyor, 2 dakikada kullandırıyor. Onların eksik oyuncusu var, onlar devam ediyor, biz topu alınca kenara atıyoruz onun için. Maç bitmiştir. Yeni bir dönem olsun, başlangıç olsun istiyorum. Zaman zaman zor maçlar olacaktır ama daha olumlu olacağını düşünüyorum takımın.

        "3 TRANSFER KESİN YAPACAĞIZ"

        Üç transfer kesinlikle yapacağız. Bir stoper kesin, ama iki de olabilir. Orta sahaya bir oyuncu alacağım. Kanat oynayabilen bir forvet alacağız. Ama sayı daha da artabilir. Ama üçü net. Eskiden birlikte oynadığım oyuncular da yazılıyor. Yok öyle bir şey.

        "İT GELSE DE 'HOŞ GELDİN' DERİM"

        Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse ben "hoş geldin" derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere. Yok kurummuş, yok şahısmış. Demogoji ile işim yok benim.

        Trabzonspor 3 maç sonra kazandı!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Habertürk Anasayfa