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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Trabzonspor: 1 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor: 1 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.12.2024 - 17:51 Güncelleme: 22.12.2024 - 21:14
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        Trabzonspor 3 maç sonra kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 86. dakikada Pedro Malheiro kaydetti.

        Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Trabzonspor 19 puana yükseldi. Bodrum FK ise 14 puanda kaldı.

        Ligin 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

        MENDY, SAMSUNSPOR MAÇINDA YOK

        Mücadelenin 90+3. dakikasında sarı kart gören Batista Mendy, gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

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        TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 kaybettiği Galatasaray maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.

        Teknik direktör Şenol Güneş, kart cezalısı Serdar Saatçı'nın yerine stoperde Ali Şahin Yılmaz'a görev verdi. Trabzonspor'un alt yapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, ilk kez A takım formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü, sakatlığı bulunan Edin Visca'nın yokluğunda ise Cihan Çanak'ı sahaya sürdü.

        FİYATLAR DÜŞTÜ AMA STAT DOLMADI

        Ligin alt sıralarında bulanan bordo-mavili takımın karşılaşmasına taraftarlar önceki haftalara oranla daha çok ilgi gösterirken statta boşluklar gözlendi. Yönetim kurulunun tribünlerin büyük bölümünün biletlerini 61 liraya indirmesine karşın taraftarlar, tribünün tamamını dolduramadı. Misafir takım tribününde de yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada Ribeiro'nun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Dimitrov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

        9. dakikada Cihan Çanak'ın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        36. dakikada Bodrum FK'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Taulan Sulejmanov'un önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda ise Uğurcan Çakır müdahale ederek tehlikeyi önledi.

        45+3. dakikada Ali Şahin Yılmaz'dan kaptığı topla birlikte kaleci ile karşı karşıya kalan Musah Mohammed'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

        51. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Sousa, topu kornere çeldi.

        57. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önüne alan Dimitrov'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

        68. dakikada Banza'nın ortasında ceza sahası içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda top kaleci Sousa'da kaldı.

        75. dakikada Umut Güneş'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Sousa topu kornere çeldi.

        86. dakikada Pedro'nun uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Sousa'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

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