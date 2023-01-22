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Şenol Güneş'ten Valerien Ismael'e fark

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-0'la geçerken Şenol Güneş de Valerien Ismael'e üstünlük kurdu

Giriş: 22.01.2023 - 19:13 | Güncelleme: ABONE OL
Şenol Güneş'ten Valerien Ismael'e fark
HABERTURK.COM

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki zorlu Kayserispor virajından 2-0'la dönerken Şenol Güneş de Valerien Ismael'e fark attı.

İlk sezon 8 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik alan Valerien Ismael, 1.63'lük puan ortalaması tuttururken yeni sezonda ise 10 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ile 8 maçta puan alabildi.

Sahadan iki kez mağlubiyetle ayrılan Fransız çalıştırıcı bu sezon ise 1.80'lik puan ortalaması yakaladı. 47 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'taki puan ortalaması ise 1.71'de kaldı.

Şenol Güneş ise çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2.29 puan ortalaması tutturdu.

Siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez dört maçlık galibiyet serisi yakalarken Güneşli Beşiktaş bu süreçte 14 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Şenol Güneş, Valerien Ismael'e de puan ortalamasında 2.29'a 1.71 ile üstünlük kurdu.

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